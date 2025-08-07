GRABADO el 07-08-2025

Triple frontera está definida, no hay disputa, afirma el gobernador de Ucayali

Durante una conversación con Exitosa, el gobernador regional de Ucayali, Manuel Gambini Rupay, afirmó que la delimitación territorial entre Perú, Brasil y Colombia ya está establecida, respaldada por tratados firmados en el pasado.



Noticias del Perú y actualidad, política.



Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:



Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias

Instagram https://www.instagram.com/exitosape/

TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias

X (Twitter) https://x.com/exitosape

Web http://exitosanoticias.pe/

WhatsApp: 940 800 800



Exitosa Perú

"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"

http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube

¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!



Corporación Universal



ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú

Desde Exitosa Noticias

Orlando Cetina: "Gustavo Petro busca dar un discurso incendiario y crear un conflicto".

Gustavo Petro pelea por una isla limítrofe y olvida que 50 millones de colombianos que sufren.

Chiclayo: Preocupa suspensión de obras de la ANIN.

Santa Rosa se alista para exigir atención al Gobierno.

Ministro de Justicia ratifica que Santa Rosa le pertenece al Perú: "No hay ninguna duda de eso".

Vecinos de SJM planean mudarse por incremento de inseguridad ciudadana: "Es peligroso".

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 7/08/25.

Ruth Luque sobre incidentes durante mensaje a la Nación de Boluarte: "No se nos puede sancionar".

Lurín: Vecinos y negociantes atemorizados tras triple asesinato al interior de una pollería.

Triple frontera está definida, no hay disputa, afirma el gobernador de Ucayali.

"Los cambios morfológicos de los ríos, no alteran los límites establecidos por tratados".

"Nuestros antepasados ya firmaron los acuerdos", afirma gobernador de Ucayali.

Santa Rosa: Población y FF.AA. se preparan para la llegada de ministros y el premier.

Colombianos rechazan a Gustavo Petro: "Santa Rosa siempre ha sido parte de Perú".

Jaime Quito: No se discute la soberanía de Santa Rosa, estamos planteando que existe un olvido.

Además hoy día 07 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Exitosa Noticias

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.