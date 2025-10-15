IRL DESDE LA MARCHA 15 DE OCTUBRE: ESTE ES EL PANORAMA EN LAS CALLES Pasa en la Calle EN VIVO
Este miércoles 15 de octubre, ciudadanos marchan contra la inseguridad ciudadana.
A las 5 de la tarde conectamos con la calle, EN VIVO, en un streaming IRL multicámara. Contaremos con 4 cámaras desplegadas estratégicamente para captar cada momento clave de la marcha.
Síguenos en YouTube y TikTok como El Comercio, y en Kick como PasaenlaCalle.
PasaEnLaCalle MarchaNacional InseguridadCiudadana Marcha15Octubre PeruDespierta ProtestaPeru CrisisPolitica MarchaContraLaInseguridad PeruEnProtesta VivirSinMiedo
Además hoy día 16 de Octubre en el calendario del Perú.
