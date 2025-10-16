LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL JUEVES 16 DE OCTUBRE DE 2025
Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta
Desde Latina Noticias
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - JUEVES 16 DE OCTUBRE DEL 2025.
CRISIS EN PERÚ: CONGRESO SESIONA TRAS PROTESTAS.
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - JUEVES 16 DE OCTUBRE DEL 2025.
Vecinos encuentran polvo azul en Parque Castilla: ¿Cómo lo explica la municipalidad?.
¡Alerta padres! El Grooming: La nueva trampa en redes que amenaza a tus hijos.
La Fiscalía afirmó que manifestante falleció por disparo.
Cámara de seguridad capta muerte de manifestante: Un hombre disparó a pocos metros contra el grupo.
Municipalidad de Lima limpia Plaza San Martín tras protestas: "No ha habido mayores daños".
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL JUEVES 16 DE OCTUBRE DE 2025.
¿Quién mató al joven rapero en protestas de Centro de Lima? Cámaras claves para investigación fiscal.
Tarjeteros revenden pasajes en diversas estaciones del Metro de Lima.
La mayoría de los detenidos en manifestaciones son jóvenes..
Al menos 20 detenidos en protestas contra Gobierno: Abogados de estudiantes se defienden así.
Manifestante fallecido en Centro de Lima: Fiscalía confirma muerte por arma de fuego.
"Llegó a hospital sin signos vitales": Joven rapero muere en protesta contra gobierno e inseguridad.
Además hoy día 16 de Octubre en el calendario del Perú.
