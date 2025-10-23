CUMBRE PERÚ SOSTENIBLE 2025: SITUACIÓN ECONÓMICA Y POLÍTICA DEL PAÍS
Desde Latina Noticias
CUMBRE PERÚ SOSTENIBLE 2025: SITUACIÓN ECONÓMICA Y POLÍTICA DEL PAÍS.
Extorsionador caminó hasta poder salir del penal: Cámaras revelan toda la fuga.
COMUNIDADES NATIVAS PARTICIPAN EN CUMBRE PERÚ SOSTENIBLE 2025.
¿Qué pasó con el arma del policía que fue asesinado en Carabayllo?.
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - JUEVES 23 DE OCTUBRE DEL 2025.
MARTÍN VIZCARRA FRENTE A LA JUSTICIA: ALEGATOS FINALES EN JUICIO ORAL.
Novia del policía asesinado en Carabayllo es testigo clave: "Algo extraño ha ocurrido".
Policía fue baleado en Carabayllo.
10 sujetos armados se acercaron a los ingenieros de la Municipalidad de Lima para exigirles cupos.
Policía asesinado a balazos frente a su novia en pleno estado de emergencia.
Alcalde de Lima se pronunció sobre intento extorsión a la Municipalidad de Lima.
El presidente Jose Jerí habla sobre las acciones que tomara la Policía.
Conductores se demoran una hora en cruzar la autopista Ramiro Prialé.
Ocho personas asaltaron a taxista.
¿Qué ocurrió en Independencia con un vendedor de salchipapas?.
Además hoy día 24 de Octubre en el calendario del Perú.
