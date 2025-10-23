GRABADO el 23-10-2025

El presidente Jose Jerí habla sobre las acciones que tomara la Policía

El presidente del Perú , José Jerí, anunció las acciones que tomarán la Policía para mantener el orden. Además, anunció que las actividades religiosas se desarrollaron con normalidad durante el estado de emergencia.

