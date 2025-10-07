GRABADO el 07-10-2025

Edwin Martinez alerta falta de inteligencia para capturar a Vladimir Cerrón

Expreso, últimas noticias del Perú y el mundo

Suscríbete a nuestro canal: https://www.youtube.com/expresotv1501

Visita nuestra web: https://www.expreso.com.pe/

Síguenos en redes sociales y canales de difusión:

Facebook: https://www.facebook.com/diario.expreso

Instagram: https://www.instagram.com/diarioexpreso/

X: https://x.com/ExpresoPeru

TikTok: https://www.tiktok.com/diarioexpreso?langes

Telegram: https://t.me/NoticiasExpresoExtra

WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029Va0l5LHD8SDxaY4I1Z1O

Desde Diario Expreso

Edwin Martinez alerta falta de inteligencia para capturar a Vladimir Cerrón.

Norma Yarrow critica a ministro del Interior por inacción ante extorsiones a transportistas.

Vocero de transportistas, Martín Ojeda, exige articulación del Estado ante extorsiones.

Congresista Ilich López detalla mesa de trabajo con gremios de transporte afectados por extorsión.

¡ATENCIÓN! TODA LA VERDAD SOBRE EL CASO RUTAS DE LIMA INVITADO: LUIS FRANCIA.

Gerente General de Austral Group, Adriana Giudice, alertó en Expreso sobre Reinfo pesquero.

José Williams pide ley clara que valore el trabajo formativo y operativo en ascensos policiales.

Edwin Martínez, vocero de Acción Popular, critica a su bancada.

José Cueto respalda demanda de indemnización anunciada por Rafael López Aliaga contra Brookfield.

Rosa Bartra, excongresista: Odebrecht pervirtió confianza en sistema de justicia.

Elvis Vergara anuncia cambios en la bancada de Acción Popular tras expulsión de Raúl Doroteo.

ROSA MARÍA PALACIOS AZUZA A LA 'GENERACIÓN Z' CALISTO GIAMPIETRI.

CONGRESISTA KIRA ALCARRAZ AMENAZA CON AGREDIR A PERIODISTA INVITADA: MARYCIELO DEL CASTILLO.

¡ALERTA! IDL BUSCA ELIMINAR A LA ACTUAL JNJ INVITADO: ERNESTO BLUME.

RUTAS DE LIMA SE DISUELVE, PERO SIGUEN "PEAJES DE LA CORRUPCIÓN" INVITADO: CHRISTIAN SALAS.

Además hoy día 07 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Diario Expreso

video

Edwin Martinez alerta falta de inteligencia para capturar a Vladimir Cerrón

video

Norma Yarrow critica a ministro del Interior por inacción ante extorsiones a transportistas

video

Vocero de transportistas, Martín Ojeda, exige articulación del Estado ante extorsiones

video

Congresista Ilich López detalla mesa de trabajo con gremios de transporte afectados por extorsión

video

¡ATENCIÓN! TODA LA VERDAD SOBRE EL CASO RUTAS DE LIMA INVITADO: LUIS FRANCIA

video

Gerente General de Austral Group, Adriana Giudice, alertó en Expreso sobre Reinfo pesquero

video

José Williams pide ley clara que valore el trabajo formativo y operativo en ascensos policiales

video

Edwin Martínez, vocero de Acción Popular, critica a su bancada

video

José Cueto respalda demanda de indemnización anunciada por Rafael López Aliaga contra Brookfield

video

Rosa Bartra, excongresista: Odebrecht pervirtió confianza en sistema de justicia

video

Elvis Vergara anuncia cambios en la bancada de Acción Popular tras expulsión de Raúl Doroteo

video

ROSA MARÍA PALACIOS AZUZA A LA 'GENERACIÓN Z' CALISTO GIAMPIETRI

video

CONGRESISTA KIRA ALCARRAZ AMENAZA CON AGREDIR A PERIODISTA INVITADA: MARYCIELO DEL CASTILLO

video

¡ALERTA! IDL BUSCA ELIMINAR A LA ACTUAL JNJ INVITADO: ERNESTO BLUME

video

RUTAS DE LIMA SE DISUELVE, PERO SIGUEN "PEAJES DE LA CORRUPCIÓN" INVITADO: CHRISTIAN SALAS

Todos los videos desde Diario Expreso en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta Patronal de la Virgen del Rosario

Fiesta Patronal de la Virgen del Rosario

Fundación de Radio Programas del Perú

Fundación de Radio Programas del Perú

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Semana Mundial del Espacio

Semana Mundial del Espacio

Mario Vargas Llosa gana el Premio Nobel de Literatura

Mario Vargas Llosa gana el Premio Nobel de Literatura

Nacimiento del expresidente Fernando Belaúnde

Nacimiento del expresidente Fernando Belaúnde

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es martes, 07 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.47
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo