Edwin Martinez alerta falta de inteligencia para capturar a Vladimir Cerrón
Expreso, últimas noticias del Perú y el mundo
Desde Diario Expreso
Edwin Martinez alerta falta de inteligencia para capturar a Vladimir Cerrón.
Norma Yarrow critica a ministro del Interior por inacción ante extorsiones a transportistas.
Vocero de transportistas, Martín Ojeda, exige articulación del Estado ante extorsiones.
Congresista Ilich López detalla mesa de trabajo con gremios de transporte afectados por extorsión.
¡ATENCIÓN! TODA LA VERDAD SOBRE EL CASO RUTAS DE LIMA INVITADO: LUIS FRANCIA.
Gerente General de Austral Group, Adriana Giudice, alertó en Expreso sobre Reinfo pesquero.
José Williams pide ley clara que valore el trabajo formativo y operativo en ascensos policiales.
Edwin Martínez, vocero de Acción Popular, critica a su bancada.
José Cueto respalda demanda de indemnización anunciada por Rafael López Aliaga contra Brookfield.
Rosa Bartra, excongresista: Odebrecht pervirtió confianza en sistema de justicia.
Elvis Vergara anuncia cambios en la bancada de Acción Popular tras expulsión de Raúl Doroteo.
ROSA MARÍA PALACIOS AZUZA A LA 'GENERACIÓN Z' CALISTO GIAMPIETRI.
CONGRESISTA KIRA ALCARRAZ AMENAZA CON AGREDIR A PERIODISTA INVITADA: MARYCIELO DEL CASTILLO.
¡ALERTA! IDL BUSCA ELIMINAR A LA ACTUAL JNJ INVITADO: ERNESTO BLUME.
RUTAS DE LIMA SE DISUELVE, PERO SIGUEN "PEAJES DE LA CORRUPCIÓN" INVITADO: CHRISTIAN SALAS.
Además hoy día 07 de Octubre en el calendario del Perú.
