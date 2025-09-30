Gianfranco Hereña contó cómo responde ciertas opiniones que son "jaladas de los pelos"
Únete a la membresía para tener acceso a material exclusivo:
https://www.youtube.com/channel/UCpSJ5fGhmAME9Kx2D3ZvN3Q/join
Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming). Lo más importante e interesante está aquí, no busques en otro sitio. Contenido verificado, interesante e importante. Más información, entretenimiento y variedades en: https://www.latinanoticias.pe
Suscríbete aquí: https://www.youtube.com/latinanoticias?subconfirmation1
Síguenos en:
Web: https://www.latinanoticias.pe
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va56K3P6rsQsoqCLgw0w
TikTok: https://www.tiktok.com/latinanoticias
Instagram: https://www.instagram.com/latinanoticias.pe
Threads: https://www.threads.net/latinanoticias.pe
Facebook: https://www.facebook.com/LatinaNoticias.pe
Twitter: https://twitter.com/LatinaNoticias
Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.
NOTICIAS PERÚ, LATINA EN VIVO, NOTICIAS PERÚ, RUTA VECINAL, PUNTO FINAL, DOMINICALES, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, SIN MEDIAS TINTAS, LATINA NOTICIAS, LATINA NOTICIAS MATINAL, LATINA NOTICIAS MEDIODÍA, BUENAS NUEVAS MALAS NUEVAS, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, PODCASTS EN ESPAÑOL, PODCASTS INTERESANTES, HABLA SERIO, AGENTE ENCUBIERTO, PARA NO OLVIDAR, FRECUENCIA LATINA, CANAL 2.
Desde Latina Noticias
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - MARTES 30 DE SETIEMBRE DEL 2025.
Congresista Héctor Valer escupe a periodista en Puno: ¿Llama eres?".
"Le corresponde a Lima Metropolitana": Alcalde de Los Olivos responde a denuncia de pistas rotas.
Desechan cerca de 2 mil botellas de bebidas alcohólicas tras ser decomisadas de bares sin licencia.
Gianfranco Hereña contó cómo responde ciertas opiniones que son "jaladas de los pelos".
"Empecé Nubeluz ya casada": así fue el matrimonio de Almendra en Miami.
Denuncian mentiras, maltratos y la pérdida de bebé: Hospital les informó que falleció en el parto.
Robo armado a menores en segundos, les apuntaron con un arma de fuego y los amenazaron de muerte..
Hijo de clan criminal de Trujillo hoy opera en Argentina: 'Pequeño J' buscado por triple asesinato.
Taxista, artista y deportista es asesinado por falsos pasajeros: "Era un chico de su casa".
Mujer ebria choca dos veces e intenta darse a la fuga en Miraflores, cámaras registraron el hecho..
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - MARTES 30 DE SETIEMBRE DEL 2025.
Bus de la Policía atropelló y causó la muerte de adulto mayor en la vía exclusiva del Metropolitano.
Así cayeron 'Los Letales del Norte': 2 policías detenidos junto a banda de extorsión y homicidio.
Taxista tiktoker asesinado por falsos pasajeros, cámaras de seguridad registraron el momento..
Además hoy día 30 de Setiembre en el calendario del Perú.
Latina Noticias
Todos los videos desde Latina Noticias en Youtube.