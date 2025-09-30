GRABADO el 30-09-2025

Gianfranco Hereña contó cómo responde ciertas opiniones que son "jaladas de los pelos"

Únete a la membresía para tener acceso a material exclusivo:
https://www.youtube.com/channel/UCpSJ5fGhmAME9Kx2D3ZvN3Q/join

Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming). Lo más importante e interesante está aquí, no busques en otro sitio. Contenido verificado, interesante e importante. Más información, entretenimiento y variedades en: https://www.latinanoticias.pe

Suscríbete aquí: https://www.youtube.com/latinanoticias?subconfirmation1

Síguenos en:
Web: https://www.latinanoticias.pe
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va56K3P6rsQsoqCLgw0w
TikTok: https://www.tiktok.com/latinanoticias
Instagram: https://www.instagram.com/latinanoticias.pe
Threads: https://www.threads.net/latinanoticias.pe
Facebook: https://www.facebook.com/LatinaNoticias.pe
Twitter: https://twitter.com/LatinaNoticias

Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.

NOTICIAS PERÚ, LATINA EN VIVO, NOTICIAS PERÚ, RUTA VECINAL, PUNTO FINAL, DOMINICALES, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, SIN MEDIAS TINTAS, LATINA NOTICIAS, LATINA NOTICIAS MATINAL, LATINA NOTICIAS MEDIODÍA, BUENAS NUEVAS MALAS NUEVAS, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, PODCASTS EN ESPAÑOL, PODCASTS INTERESANTES, HABLA SERIO, AGENTE ENCUBIERTO, PARA NO OLVIDAR, FRECUENCIA LATINA, CANAL 2.

Desde Latina Noticias

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - MARTES 30 DE SETIEMBRE DEL 2025.

Congresista Héctor Valer escupe a periodista en Puno: ¿Llama eres?".

"Le corresponde a Lima Metropolitana": Alcalde de Los Olivos responde a denuncia de pistas rotas.

Desechan cerca de 2 mil botellas de bebidas alcohólicas tras ser decomisadas de bares sin licencia.

Gianfranco Hereña contó cómo responde ciertas opiniones que son "jaladas de los pelos".

"Empecé Nubeluz ya casada": así fue el matrimonio de Almendra en Miami.

Denuncian mentiras, maltratos y la pérdida de bebé: Hospital les informó que falleció en el parto.

Robo armado a menores en segundos, les apuntaron con un arma de fuego y los amenazaron de muerte..

Hijo de clan criminal de Trujillo hoy opera en Argentina: 'Pequeño J' buscado por triple asesinato.

Taxista, artista y deportista es asesinado por falsos pasajeros: "Era un chico de su casa".

Mujer ebria choca dos veces e intenta darse a la fuga en Miraflores, cámaras registraron el hecho..

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - MARTES 30 DE SETIEMBRE DEL 2025.

Bus de la Policía atropelló y causó la muerte de adulto mayor en la vía exclusiva del Metropolitano.

Así cayeron 'Los Letales del Norte': 2 policías detenidos junto a banda de extorsión y homicidio.

Taxista tiktoker asesinado por falsos pasajeros, cámaras de seguridad registraron el momento..

Además hoy día 30 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Latina Noticias

video

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - MARTES 30 DE SETIEMBRE DEL 2025

video

Congresista Héctor Valer escupe a periodista en Puno: ¿Llama eres?"

video

"Le corresponde a Lima Metropolitana": Alcalde de Los Olivos responde a denuncia de pistas rotas

video

Desechan cerca de 2 mil botellas de bebidas alcohólicas tras ser decomisadas de bares sin licencia

video

Gianfranco Hereña contó cómo responde ciertas opiniones que son "jaladas de los pelos"

video

"Empecé Nubeluz ya casada": así fue el matrimonio de Almendra en Miami

video

Denuncian mentiras, maltratos y la pérdida de bebé: Hospital les informó que falleció en el parto

video

Robo armado a menores en segundos, les apuntaron con un arma de fuego y los amenazaron de muerte.

video

Hijo de clan criminal de Trujillo hoy opera en Argentina: 'Pequeño J' buscado por triple asesinato

video

Taxista, artista y deportista es asesinado por falsos pasajeros: "Era un chico de su casa"

video

Mujer ebria choca dos veces e intenta darse a la fuga en Miraflores, cámaras registraron el hecho.

video

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - MARTES 30 DE SETIEMBRE DEL 2025

video

Bus de la Policía atropelló y causó la muerte de adulto mayor en la vía exclusiva del Metropolitano

video

Así cayeron 'Los Letales del Norte': 2 policías detenidos junto a banda de extorsión y homicidio

video

Taxista tiktoker asesinado por falsos pasajeros, cámaras de seguridad registraron el momento.

Todos los videos desde Latina Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Internacional de la Comunicación Interna

Día Internacional de la Comunicación Interna

Día Internacional de la Traducción

Día Internacional de la Traducción

Creación del distrito de Cochabamba (Huaraz)

Creación del distrito de Cochabamba (Huaraz)

Semana Turística de Ucayali

Semana Turística de Ucayali

Festividad en honor a San Jerónimo en el Cusco

Festividad en honor a San Jerónimo en el Cusco

Creación del distrito de Tinco (Carhuaz)

Creación del distrito de Tinco (Carhuaz)

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es martes, 30 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

18º Lima
3.50
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo