GRABADO el 30-09-2025

Papa León XIV recibirá por primera vez al Señor de los Milagros en el Vaticano

Ya faltan horas para que empiece el mes morado y el fervor por el Señor de los Milagros se hace presente en el Perú y el mundo. En el Vaticano, el papa León XIV recibirá a esta emblemática figura por primera vez.



Únete a la membresía para tener acceso a material exclusivo:

https://www.youtube.com/channel/UCpSJ5fGhmAME9Kx2D3ZvN3Q/join



Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming). Lo más importante e interesante está aquí, no busques en otro sitio. Contenido verificado, interesante e importante. Más información, entretenimiento y variedades en: https://www.latinanoticias.pe



Suscríbete aquí: https://www.youtube.com/latinanoticias?subconfirmation1



Síguenos en:

Web: https://www.latinanoticias.pe

WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va56K3P6rsQsoqCLgw0w

TikTok: https://www.tiktok.com/latinanoticias

Instagram: https://www.instagram.com/latinanoticias.pe

Threads: https://www.threads.net/latinanoticias.pe

Facebook: https://www.facebook.com/LatinaNoticias.pe

Twitter: https://twitter.com/LatinaNoticias



Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.



NOTICIAS PERÚ, LATINA EN VIVO, NOTICIAS PERÚ, RUTA VECINAL, PUNTO FINAL, DOMINICALES, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, SIN MEDIAS TINTAS, LATINA NOTICIAS, LATINA NOTICIAS MATINAL, LATINA NOTICIAS MEDIODÍA, BUENAS NUEVAS MALAS NUEVAS, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, PODCASTS EN ESPAÑOL, PODCASTS INTERESANTES, HABLA SERIO, AGENTE ENCUBIERTO, PARA NO OLVIDAR, FRECUENCIA LATINA, CANAL 2.

Desde Latina Noticias

"Es un sueño": ¡Llegamos a la cima del glaciar Quelccaya en Cusco y así se ve todo desde ahí!.

Se llevaron 4 celulares en 15 segundos: Roban con arma a escolares de tercero de secundaria.

Papa León XIV recibirá por primera vez al Señor de los Milagros en el Vaticano.

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - MARTES 30 DE SETIEMBRE DEL 2025.

¡Este pueblo peruano está a casi 5 mil metros! ¿Cómo se lidia con tanto frío en el Cusco?.

Congresista Héctor Valer escupe a periodista en Puno: ¿Llama eres?".

"Le corresponde a Lima Metropolitana": Alcalde de Los Olivos responde a denuncia de pistas rotas.

Desechan cerca de 2 mil botellas de bebidas alcohólicas tras ser decomisadas de bares sin licencia.

Gianfranco Hereña contó cómo responde ciertas opiniones que son "jaladas de los pelos".

"Empecé Nubeluz ya casada": así fue el matrimonio de Almendra en Miami.

Denuncian mentiras, maltratos y la pérdida de bebé: Hospital les informó que falleció en el parto.

Robo armado a menores en segundos, les apuntaron con un arma de fuego y los amenazaron de muerte..

Hijo de clan criminal de Trujillo hoy opera en Argentina: 'Pequeño J' buscado por triple asesinato.

Taxista, artista y deportista es asesinado por falsos pasajeros: "Era un chico de su casa".

Mujer ebria choca dos veces e intenta darse a la fuga en Miraflores, cámaras registraron el hecho..

Además hoy día 30 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Latina Noticias

Todos los videos desde Latina Noticias en Youtube.