GRABADO el 31-10-2025

ENVIVO JNE al Día Vence plazo para inscribir candidatos a Primarias 31 de octubre del 2025

Hoy en JNE al Día: Hoy vence el plazo para inscribir lista de candidatos ante partidos y alianzas para Elecciones Primarias.

Y además:
¿Los alcaldes pueden postular Elecciones Regionales 2026 sin dejar el cargo?

SÍGUENOS
Facebook: https://www.facebook.com/JNE.Peru
Twitter / X: https://twitter.com/jneperu
Instagram: https://www.instagram.com/jne.peru
Tiktok: https://www.tiktok.com/jne.peru

JuradoNacionalDeElecciones votación JuradoNacionalDeElecciones votación PolíticaPerú Elecciones2026 EG2026 noticiasPerú noticiashoy

Desde Jurado Nacional de Elecciones

ENVIVO Camino a las Primarias 31 de octubre del 2025.

Elecciones Generales 2026 : ¿Cuándo será la primera vuelta?.

ENVIVO JNE al Día Vence plazo para inscribir candidatos a Primarias 31 de octubre del 2025.

ENVIVO Elige2026 Elecciones primarias, valla electoral e impedimentos para postular..

ENVIVO Elige2026 Elecciones primarias, valla electoral e impedimentos para postular..

ENVIVO Elige2026 Elecciones primarias, valla electoral e impedimentos para postular..

ENVIVO JNE al Día ¿Qué deben incluir los planes de gobierno? 30 de octubre del 2025.

7 de cada 10 mujeres sufren acoso político: JNE te enseña a denunciar casos.

El Datazo Infogob Promo.

Elecciones 2026 ¿Cuándo conoceremos los resultados de las primarias?.

Súmate a LaLigaDeLaDemocracia, un pacto social para promover el VotoInformado.

El Datazo Infogob Descubre la renovada web del JNE.

JNE: "Candidatos con sentencias o inhabilitados no podrán participar en Primarias" EG2026.

ENVIVO JNE al Día Presidente del JNE hace llamado a votar informados 29 de octubre del 2025.

PERÚ ELECTORAL: ¿Qué regiones marcan la pauta electoral rumbo al 2026? .

Además hoy día 31 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Jurado Nacional de Elecciones

video

ENVIVO Camino a las Primarias 31 de octubre del 2025

video

Elecciones Generales 2026 : ¿Cuándo será la primera vuelta?

video

ENVIVO JNE al Día Vence plazo para inscribir candidatos a Primarias 31 de octubre del 2025

video

ENVIVO Elige2026 Elecciones primarias, valla electoral e impedimentos para postular.

video

ENVIVO Elige2026 Elecciones primarias, valla electoral e impedimentos para postular.

video

ENVIVO Elige2026 Elecciones primarias, valla electoral e impedimentos para postular.

video

ENVIVO JNE al Día ¿Qué deben incluir los planes de gobierno? 30 de octubre del 2025

video

7 de cada 10 mujeres sufren acoso político: JNE te enseña a denunciar casos

video

El Datazo Infogob Promo

video

Elecciones 2026 ¿Cuándo conoceremos los resultados de las primarias?

video

Súmate a LaLigaDeLaDemocracia, un pacto social para promover el VotoInformado

video

El Datazo Infogob Descubre la renovada web del JNE

video

JNE: "Candidatos con sentencias o inhabilitados no podrán participar en Primarias" EG2026

video

ENVIVO JNE al Día Presidente del JNE hace llamado a votar informados 29 de octubre del 2025

video

PERÚ ELECTORAL: ¿Qué regiones marcan la pauta electoral rumbo al 2026?

Todos los videos desde Jurado Nacional de Elecciones en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Creación del distrito de Limabamba (Rodríguez de Mendoza)

Creación del distrito de Limabamba (Rodríguez de Mendoza)

Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto

Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto

Día Mundial del Ahorro

Día Mundial del Ahorro

Creación del distrito de Cochamal (Rodríguez de Mendoza)

Creación del distrito de Cochamal (Rodríguez de Mendoza)

Creación del distrito de Colcabamba (Huaraz)

Creación del distrito de Colcabamba (Huaraz)

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 31 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

21º Lima
3.40
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo