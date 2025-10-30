GRABADO el 30-10-2025

El Datazo Infogob Promo

SUSCRÍBETE a https://www.youtube.com/JNETV?subconfirmation1 para recibir información oficial y actualizada sobre los procesos electorales y la participación ciudadana.



SÍGUENOS

Facebook: https://www.facebook.com/JNE.Peru

Twitter / X: https://twitter.com/jneperu

Instagram: https://www.instagram.com/jne.peru

Tiktok: https://www.tiktok.com/jne.peru



JuradoNacionalDeElecciones votación PolíticaPerú Elecciones2026 EG2026 noticiasPerú noticiashoy

Desde Jurado Nacional de Elecciones

ENVIVO Camino a las Primarias 31 de octubre del 2025.

ENVIVO JNE al Día Vence plazo para inscribir candidatos a Primarias 31 de octubre del 2025.

Elecciones Generales 2026 : ¿Cuándo será la primera vuelta?.

ENVIVO Elige2026 Elecciones primarias, valla electoral e impedimentos para postular..

LO ÚLTIMO : Caso Unidad Popular Poder Judicial desconoce medida del TC y JNE presenta nulidad.

ENVIVO Elige2026 Elecciones primarias, valla electoral e impedimentos para postular..

ENVIVO JNE al Día ¿Qué deben incluir los planes de gobierno? 30 de octubre del 2025.

7 de cada 10 mujeres sufren acoso político: JNE te enseña a denunciar casos.

El Datazo Infogob Promo.

Elecciones 2026 ¿Cuándo conoceremos los resultados de las primarias?.

Súmate a LaLigaDeLaDemocracia, un pacto social para promover el VotoInformado.

El Datazo Infogob Descubre la renovada web del JNE.

JNE: "Candidatos con sentencias o inhabilitados no podrán participar en Primarias" EG2026.

ENVIVO JNE al Día Presidente del JNE hace llamado a votar informados 29 de octubre del 2025.

PERÚ ELECTORAL: ¿Qué regiones marcan la pauta electoral rumbo al 2026? .

Además hoy día 01 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Jurado Nacional de Elecciones

Todos los videos desde Jurado Nacional de Elecciones en Youtube.