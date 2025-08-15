GRABADO el 15-08-2025

Violencia para aterrorizar a la población no se detiene en el país

Perú supera los 2,000 homicidios al año mientras mafias infiltran instituciones.
OcurreAhora MávilaHuertas
Desde ATV Noticias

Atentado en Trujillo: detienen a tres presuntos sospechosos de explosión en Av. Perú.

Obra Vía Expresa Sur seguirá esperando luz verde.

Familia de Sheyla Gutiérrez afirma que hay indicios que principal sospechoso huyó a México.

PNP organiza campeonato de fútbol pese a duelo por asesinato de dos agentes.

Violencia para aterrorizar a la población no se detiene en el país.

¡Feroz balacera en el Centro de Lima! Agentes policiales se enfrentaron a 'Los mexicanos'.

Hombre es asesinado a sangre fría delante de su familia en la plaza San Martín.

¡Exclusivo! ¿Quién causó el terror en Trujillo?.

Ocurre Ahora con Mávila Huertas EN VIVO - Programa 15 de Agosto de 2025.

¡Cobarde ataque! Mujer es agredida por expareja delante de sus hijas.

: Vecinos de Pasamayito piden muros de contención para evitar más tragedias.

Además hoy día 18 de Agosto en el calendario del Perú.

