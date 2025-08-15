GRABADO el 15-08-2025

PNP organiza campeonato de fútbol pese a duelo por asesinato de dos agentes

Agentes en uniforme participan en partido durante horario laboral regular
OcurreAhora MávilaHuertas
Encuentra más información en www.atv.pe
Síguenos en:
Facebook: https://www.facebook.com/ATVNoticias9
Twitter: https://twitter.com/atvnoticias
Instagram: https://www.instagram.com/atv.pe
https://www.tiktok.com/atv.pe
Web: https://www.atv.pe/

Desde ATV Noticias

ATV Noticias Central: Programa del viernes 15 de agosto del 2025.

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - Programa 15 de agosto de 2025.

Ocurre Ahora: Programa del viernes 15 de agosto del 2025.

Atentado en Trujillo: detienen a tres presuntos sospechosos de explosión en Av. Perú.

Obra Vía Expresa Sur seguirá esperando luz verde.

Familia de Sheyla Gutiérrez afirma que hay indicios que principal sospechoso huyó a México.

PNP organiza campeonato de fútbol pese a duelo por asesinato de dos agentes.

Violencia para aterrorizar a la población no se detiene en el país.

¡Feroz balacera en el Centro de Lima! Agentes policiales se enfrentaron a 'Los mexicanos'.

Hombre es asesinado a sangre fría delante de su familia en la plaza San Martín.

¡Exclusivo! ¿Quién causó el terror en Trujillo?.

Ocurre Ahora con Mávila Huertas EN VIVO - Programa 15 de Agosto de 2025.

¡Cobarde ataque! Mujer es agredida por expareja delante de sus hijas.

: Vecinos de Pasamayito piden muros de contención para evitar más tragedias.

Perú Primero anuncia plantón en penal de Barbadillo este domingo en apoyo al expresidente Vizcarra.

Además hoy día 16 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

ATV Noticias

video

ATV Noticias Central: Programa del viernes 15 de agosto del 2025

video

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - Programa 15 de agosto de 2025

video

Ocurre Ahora: Programa del viernes 15 de agosto del 2025

video

Atentado en Trujillo: detienen a tres presuntos sospechosos de explosión en Av. Perú

video

Obra Vía Expresa Sur seguirá esperando luz verde

video

Familia de Sheyla Gutiérrez afirma que hay indicios que principal sospechoso huyó a México

video

PNP organiza campeonato de fútbol pese a duelo por asesinato de dos agentes

video

Violencia para aterrorizar a la población no se detiene en el país

video

¡Feroz balacera en el Centro de Lima! Agentes policiales se enfrentaron a 'Los mexicanos'

video

Hombre es asesinado a sangre fría delante de su familia en la plaza San Martín

video

¡Exclusivo! ¿Quién causó el terror en Trujillo?

video

Ocurre Ahora con Mávila Huertas EN VIVO - Programa 15 de Agosto de 2025

video

¡Cobarde ataque! Mujer es agredida por expareja delante de sus hijas

video

: Vecinos de Pasamayito piden muros de contención para evitar más tragedias

video

Perú Primero anuncia plantón en penal de Barbadillo este domingo en apoyo al expresidente Vizcarra

Todos los videos desde ATV Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Festividad de la Virgen del Perpetuo Socorro en Zarumilla (Tumbes)

Festividad de la Virgen del Perpetuo Socorro en Zarumilla (Tumbes)

Fallecimiento del educador peruano Luis Antonio Eguiguren

Fallecimiento del educador peruano Luis Antonio Eguiguren

Yarqa Aspiy (Fiesta de la Acequia) en la región Ayacucho

Yarqa Aspiy (Fiesta de la Acequia) en la región Ayacucho

Creación del distrito de San Juan de Lopecancha (Luya)

Creación del distrito de San Juan de Lopecancha (Luya)

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es sábado, 16 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

18º Lima
3.54
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo