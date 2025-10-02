GRABADO el 02-10-2025

PARO DE TRANSPORTE EN LIMA Y CALLAO este 2 de octubre EnVivoLR

Un sector de los transportistas de Lima y Callao paraliza este 2 de octubre en respuesta al incremento de las extorsiones en contra de los trabajadores del sector transporte y de la ciudadanía. Choferes y cobradores cancelaron la caravana hacia el Congreso debido a resguardo policial. Héctor Vargas, presidente de La Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano para Lima y Callao (Cetu) indicó que propondrán a las autoridades la creación de "un grupo de élite compuesto por la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial" para enfrentar la inseguridad ciudadana y la criminalidad.



PARO DE TRANSPORTISTAS

PARO DE TRANSPORTE

PARO EN LIMA Y CALLAO

PROTESTA CONTRA LA INSEGURIDAD

DINA BOLUARTE

Además hoy día 03 de Octubre en el calendario del Perú.

