GRABADO el 04-08-2025

MUÑANTE cita a GORRITI y JOSÉ DOMINGO PÉREZ por caso ODEBRECHT Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha

https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFySa4TYMRYoy6tQ-OoM5ZM

Hoy en DelHechoAlDicho con Jaime Chincha



ALEJANDRO MUÑANTE CITA A GUSTAVO GORRITI Y PERIODISTA LE RESPONDE

El director de IDL Reporteros se niega a acudir al Congreso y recuerda las investigaciones que involucran a miembros de la comisión de Muñante. ¿Qué busca realmente esta citación?



MARÍA ACUÑA PRESIDE SUBCOMISIÓN PESE A INVESTIGACIÓN PENAL

La congresista de APP lideró una sesión clave pese a estar bajo la lupa del Ministerio Público. ¿Debe apartarse del cargo?



5 ALIANZAS ELECTORALES CONFIRMADAS PARA LAS ELECCIONES 2026

El JNE recibió las solicitudes formales de inscripción de agrupaciones que buscan llegar a Palacio. ¿Quiénes están en carrera?



ALCALDE DE CARAVELÍ DESMIENTE A DINA BOLUARTE POR OBRAS CULMINADAS

El burgomaestre asegura que las obras mencionadas por la presidenta no están terminadas. ¿Error o intento de maquillar avances?



INICIA EL CENSO 2025: ¿QUÉ DEBES SABER?

El INEI arrancó hoy con el empadronamiento nacional. ¿Cómo será el proceso y qué impacto tendrá?



Dale like, comenta tu opinión y suscríbete para no perderte ningún análisis político con JaimeChincha en DelHechoAlDicho.



00:00 Presentación

04:00 Gustavo Gorriti le responde a Alejandro Muñante

17:39 María Acuña lideró Subcomisión pese a investigación penal

20:45 Entrevista a Elio Riera

42:30 5 alianzas electorales

48:18 Alcalde de Caravelí denuncia que obras no están terminadas

55:40 Inicia el censo 2025

01:07:20 Despedida



Mira los https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFDHbchgAxP-uxSTy1kGuPN de HOY



Envía tus denuncias por WhatsApp 941 000 000



SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg



MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/

FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape

X https://twitter.com/larepublicape

INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/

TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe

WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e

LaRepública

Habla hermano del policía asesinado por delincuentes EnVivoLR.

EN MODO REACCIÓN PROGRAMA del 05/08/2025.

ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD PROGRAMA del 05/08/25 La República - LR.

SIN GUION con ROSA MARÍA PALACIOS PROGRAMA del 05/08/25 La República - LR.

DEL HECHO AL DICHO con JAIME CHINCHA PROGRAMA del 05/08/25 La República - LR.

LA MEMORIA SELECTIVA DE FUERZA POPULAR Y GUSTAVO GORRITI NO SE CALLA EN MODO REACCIÓN.

¡Miles toman Sydney! PROTESTA histórica a favor de PALESTINA en Australia NewsLR.

RESUMEN de la MAÑANERA DEL PUEBLO del 4 de agosto LR.

Derrumbe en el Rímac deja seis heridos, entre ellos una niña LR.

Casi medio millón de soles por viajes de la presidenta Dina Boluarte HLR.

MUÑANTE cita a GORRITI y JOSÉ DOMINGO PÉREZ por caso ODEBRECHT Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha.

OXENFORD: El continuismo que hemos tenido con SALHUANA y SOTO ArdeTroya con OXENFORD HNewsLR.

EDUARDO DARGENT: EL GRAN RETO EN ESTAS ELECCIONES ES ROMPER LA POLARIZACIÓN ArdeTroya HNewsLR.

ÚLTIMAHORA RUSIA AMENAZA a TRUMP: "En una GUERRA NUCLEAR no hay VENCEDORES" LR.

Esto dijo Claudia Sheinbaum en la Mañanera de hoy, 4 de agosto EnDirectoLR.

Además hoy día 04 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS La República - LR+

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.