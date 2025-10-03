GRABADO el 03-10-2025

ENVIVO CÉSAR VÁSQUEZ NO DESCARTA RENUNCIAR PARA POSTULAR EL 2026 PUROSFACTOS

Al mismo estilo que Juan José Santiváñez. El ministro de Salud, César Vásquez, no descarta renunciar a su cargo para postular a las próximas Elecciones 2026, y si en caso tomara esa decisión, lo haría a través del partido Alianza para el Progreso.

Desde RPP Noticias

Además hoy día 03 de Octubre en el calendario del Perú.

