Ministro de Justicia: hoy se definirá el penal donde será recluido Bermejo ROTATIVARPP DESPACHO
El ministro de Justicia, Walter Martínez Laura, informó que hoy la Junta Calificadora del INPE definirá en qué penal será recluido el congresista Guillermo Bermejo, condenado a 15 años de prisión por afiliación a una organización terrorista.
ROTATIVARPP
Ministro de Justicia: hoy se definirá el penal donde será recluido Bermejo ROTATIVARPP DESPACHO
Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.
¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/RPPNoticias
Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio
Noticias 24/7 en: https://rpp.pe
¡Regístrate en el club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!
https://clubfcc.com
Síguenos en redes sociales:
Facebook / rppnoticias
Instagram / rppnoticias
WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029...
X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias
TikTok / rppnoticias
Threads https://threads.net/rppnoticias
Desde RPP Noticias
ENVIVO ESPACIO VITAL 25/10/25 VITALRPP.
ENVIVO SENCILLO AL BOLSILLO 25/10/25 SENCILLOYALBOLSILLO.
Emergencia en el Centro de Lima: cuatro heridos tras incendio cerca del Congreso RPPDESPACHO.
Operativos en penales para detectar antenas clandestinas ROTATIVARPP ENTREVISTA.
Guillermo Bermejo sentenciado: Pasión Dávila señala que "se solidariza" con él ROTATIVARPP ENTREV..
ENVIVO DIÁLOGO DE FE DIALOGOFERPP 25/10/2025.
ENVIVO ENFOQUE DE LOS SÁBADOS ENFOQUERPP 25/10/2025.
Guillermo Bermejo sentenciado a 15 años de prisión ROTATIVARPP ENTREVISTA.
Incendio en el Centro de Lima, cerca al Congreso de la República ADNRPP ENTREVISTA.
ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 27/10/2025 ADNRPP.
Ministro de Justicia: hoy se definirá el penal donde será recluido Bermejo ROTATIVARPP DESPACHO.
ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 25/10/2025 ROTATIVARPP.
Grave situación en el río Nanay por la minería ilegal ROTATIVARPP ENTREVISTA.
¿Cómo jugará la U ante ADT? SHORTRPP.
Universitario vs ADT: ¿Quién debería jugar en Tarma? VamosAlVar.
Además hoy día 25 de Octubre en el calendario del Perú.
RPP Noticias
Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.