GRABADO el 25-10-2025

Grave situación en el río Nanay por la minería ilegal ROTATIVARPP ENTREVISTA

El avance de la minería ilegal en el río Nanay, principal fuente de agua potable para Iquitos, afecta gravemente a la población. José Manuyama, presidente del Comité del Agua de la región, advirtió con preocupación que numerosas dragas operan sin control y han provocado el cambio del color del río. Esto es aberrante, declaró.



