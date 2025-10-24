GRABADO el 24-10-2025

Terror en Huancayo: sujeto con aparentes problemas mentales toma de rehén a obstetra

El hecho ocurrió en el Centro de Salud de Andamarca, cuando un hombre ingresó con un fragmento de vidrio, tomó como rehén a la obstetra María Karina Hurtado y am3nazó con quitarle la vida. Tras momentos de tensión, el atac4nte fue reducido por la policía sin que la profesional resultara gravemente lesionada.

Las autoridades ya investigan los motivos y evalúan el estado mental del agresor.

Entérate de más en: caretas.pe

Canal de difusión WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029ValGpZ08PgsQxHd5zg3W

Canal de difusión Facebook:https://m.me/j/AbbiFk4WWmP54M/

Desde Revista CARETAS

EL TC SALVA A FUJIMORI WILFREDO PEDRAZA PERÚ 2026.

EL OTRO CANDIDATO DE AP JULIO CHÁVEZ PERÚ 2026.

Municipalidad de Surco denuncia nueva agresión desde vivienda de la congresista María Acuña.

Horror en SJL: Madre e hija pierden la vida tras resistirse a robo.

LOS ACUÑA EN TABLERO HÉCTOR ACUÑA PERÚ 2026.

Terror en Huancayo: sujeto con aparentes problemas mentales toma de rehén a obstetra.

ARBITRAJES JAQUEAN A PORKY DR. JUAN CARLOS GONZÁLEZ SALINAS PERÚ 2026.

JERÍ EN PENALES Y COMISARÍAS VICENTE ROMERO PERÚ 2026.

Un joven de dieciocho años asaltó y apuñaló a madre e hija por robarles un teléfono celular..

Cristian Castro empezó su visita con una divertida pichanga entre sus clubes de fans..

Óscar Arriola afirmó que la libertad del suboficial Luis Magallanes es casi inminente..

El alcalde de Lima denunció un intento de extorsin contra maquinaria de la Municipalidad.

El presidente José Jerí recorrió las calles del Callao, en el marco del segundo estado de emergencia.

La Policía capturó a Erick Antonio Pascual García, alias Boby, sentenciado a dos cadenas perpetuas.

Tiktoker Lemon Pay es acusado de humillar a adultos mayores lanzándoles dinero al piso.

Además hoy día 24 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Revista CARETAS

Todos los videos desde Revista CARETAS en Youtube.