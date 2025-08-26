GRABADO el 26-08-2025

¡Nuevo estreno! Pasa en la Calle llega este jueves a las 5 PM ahora en tiempo real El Comercio

Este jueves 28 de agosto a las 5:00 p. m. no te pierdas el estreno de Pasa en la Calle, el nuevo programa IRL (en tiempo real) de El Comercio con Juan Pablo León, que te mostrará lo que realmente está pasando en las calles. Realidad, voz ciudadana y reportajes en tiempo real. ¡Solo en nuestro canal oficial!



PasaEnLaCalle Estreno IRL ElComercio PeriodismoReal ReportajeUrbano



elcomercio noticiasperu mundo internacionales

