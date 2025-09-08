¿Por qué Trump amenaza con un gran operativo militar en Chicago? El Comercio
El temor crece en Chicago tras el anuncio del presidente DonaldTrump sobre un operativo masivo contra migrantes y violencia en la ciudad. La administración republicana, respaldada por el zar fronterizo Tom Homan, asegura que busca limpiar las calles de la delincuencia vinculada a la inmigraciónilegal.
Trump prometió resolver la crisis de seguridad rápidamente, citando como ejemplo su intervención en WashingtonDC, donde desplegó a la GuardiaNacional y tomó control de la policía local. Sin embargo, la polémica aumentó cuando publicó un meme sugiriendo que el Departamento de Defensa ahora se llama Departamento de Guerra.
El gobernador demócrata de Illinois, J. B. Pritzker, criticó la amenaza y la calificó como un intento autoritario. Miles de manifestantes se movilizaron frente a la Torre Trump durante el fin de semana, en pleno Día de la Independencia de México, una de las celebraciones más importantes para la comunidad latina en Chicago.
¿Será este operativo un paso más hacia la militarización de las ciudades gobernadas por demócratas? En este video repasamos las reacciones, las protestas y los posibles escenarios en torno al futuro de Chicago bajo la política de mano dura de Donald Trump.
DonaldTrump Chicago Migración GuardiaNacional ICE México LatinosEnUSA PolíticaUSA Trump2025 InmigraciónIlegal
