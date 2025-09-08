GRABADO el 08-09-2025

Atentado terrorista en Jerusalén deja 6 muertos y desata ofensiva israelí El Comercio

Un sangriento TiroteoEnJerusalén dejó al menos 6 muertos y más de 10 heridos en una parada de autobús del barrio de Ramot, en Jerusalén Este, una de las zonas más tensas desde el inicio de la guerra en Gaza.



La policía israelí informó que dos atacantes palestinos abrieron fuego contra civiles antes de ser abatidos. El primer ministro BenjaminNetanyahu visitó el lugar y advirtió que Israel intensificará sus operaciones militares contra Hamás, Hezbolá e Irán, a quienes responsabiliza de la ola de violencia.



El movimiento islamista Hamás celebró el ataque y confirmó que los asaltantes eran palestinos. En tanto, el ejército israelí desplegó operativos en Cisjordania ocupada, rodeando pueblos de Ramala en busca de sospechosos.



Este ataque, uno de los más mortíferos en Jerusalén desde octubre, refuerza el temor a una escalada regional en Medio Oriente.



