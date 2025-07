GRABADO el 11-07-2025

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA anuncia su RETIRO como ALCALDE DE LIMA

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA ANUNCIA FECHA DE SU RETIRO COMO ALCALDE DE LIMAEl alcalde de Lima confirmó que dejará el cargo el próximo 12 de octubre, anunciando un retiro espiritual, pero sin descartar una posible candidatura presidencial en 2026. ¿Se despide o se relanza?



ENFRENTAMIENTOS ENTRE MINEROS Y POLICÍA EN PLENA AV. ABANCAYContinúa la tensión en Lima por la protesta de mineros informales. Se reportaron empujones, gases lacrimógenos y detenciones frente al Congreso. El conflicto sigue escalando.



PREMIER EDUARDO ARANA NIEGA INVERSIÓN PERUANA EN TREN BIOCEÁNICOAclaró que el Perú no invertirá ni ha firmado ningún acuerdo con China o Brasil para el tren bioceánico. La declaración marca distancia con la geopolítica regional.



CONGRESO BUSCA INTERPELAR A PREMIER Y MINISTRO DE ECONOMÍA POR AUMENTO DE SUELDO A BOLUARTE

Comisión de fiscalización exige explicaciones por el incremento salarial a la presidenta Dina Boluarte, en medio de su altísima desaprobación y una crisis social sin precedentes.



PJ DICTA 36 MESES DE IMPEDIMENTO DE SALIDA CONTRA SUSANA VILLARÁNLa exalcaldesa de Lima enfrenta nuevas medidas por el caso Lava Jato. Está acusada de recibir más de 10 millones de dólares en sobornos de Odebrecht y OAS.



ENTREVISTA A CÉSAR IPENZA Abogado especialista en derecho ambientalAnalizamos el impacto de la minería ilegal sobre cuencas como el Nanay, la falta de acción ambiental del gobierno central, por qué los vacíos legales permiten que se consolide la informalidad en zonas críticas y el rol del Congreso en el debilitamiento de la fiscalización ambiental.



