#JesúsBarco nos trae más aguadito y nos cuenta acerca de su relación con #MelissaKlug, cómo llevan las cosas en casa y acerca de la gran bendición que les trajo su hija a sus vidas. Además nos contará acerca de la vez que lo amenazaron con terminar su carrera y la vez que apostó con #JeffersonFarfán un dinero antes de un partido por la Liga 1. #lafedecuto #entrevista #trome



00:00 INICIO

02:07 JESÚS BARCO RECUERDA EL EXTRAÑO PARTIDO DONDE FUERON GOLEADOS ANTE MANUCCI Y LA HINCHADA DEL BOYS CASI LOS ELECTROCUTA

12:19 JESÚS BARCO RECUERDA LA VEZ QUE NOLBERTO SOLANO LO CONVOCA A LA SUB 20 PERO NO LO LLEVA AL SUDAMERICANO

17:37 JESÚS BARCO NOS CUENTA COMO CONOCIÓ A MELISSA Y EL ROCHE QUE PASO EN SU PRIMERA CITA

22:27 JESÚS BARCO Y EL METODO QUE UTILIZÓ PARA ACERCASE MAS A MELISSA

30:28 JESÚS BARCO NOS HABLA ACERCA DE SU APUESTA CON JEFFERSON FARFAN POR UN PARTIDO EN EL ALIANZA VS MANUCCI

33:07 JESÚS BARCO NOS HABLA DE CÓMO HA CAMBIADO SU VIDA AL ESTAR CON UNA PERSONA MEDIÁTICA Y LA VIDA DE PADRE

36:42 JESÚS BARCO NOS CUENTA CÓMO LLEVA LAS COSAS EN CASA CON MELISSA

38:21 JESÚS BARCO Y CÓMO TUVO QUE CAMBIAR SU CARACTER PARA NO CHOCAR CON MELISSA

41:48 JESÚS BARCO NOS CUENTA SOBRE SU FUTURO CON MELISSA Y PARECE QUE HABRÁ BODA

44:49 PREGUNTAS PICANTES



