GRABADO el 25-10-2025

BOMBEROS CONTROLAN INCENDIO EN GALERÍA

En la cuadra 17 de la avenida Nicolás de Piérola se encuentran los bomberos luchando contra un incendio dentro de una de las galerías comerciales del lugar. Los damnificados retiran su mercancía y declaran tener grandes perdidas económicas por el siniestro.

Únete a la membresía para tener acceso a material exclusivo:
https://www.youtube.com/channel/UCpSJ5fGhmAME9Kx2D3ZvN3Q/join

Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming). Lo más importante e interesante está aquí, no busques en otro sitio. Contenido verificado, interesante e importante. Más información, entretenimiento y variedades en: https://www.latinanoticias.pe

Suscríbete aquí: https://www.youtube.com/latinanoticias?subconfirmation1

Síguenos en:
Web: https://www.latinanoticias.pe
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va56K3P6rsQsoqCLgw0w
TikTok: https://www.tiktok.com/latinanoticias
Instagram: https://www.instagram.com/latinanoticias.pe
Threads: https://www.threads.net/latinanoticias.pe
Facebook: https://www.facebook.com/LatinaNoticias.pe
Twitter: https://twitter.com/LatinaNoticias

Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.

NOTICIAS PERÚ, LATINA EN VIVO, NOTICIAS PERÚ, RUTA VECINAL, PUNTO FINAL, DOMINICALES, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, SIN MEDIAS TINTAS, LATINA NOTICIAS, LATINA NOTICIAS MATINAL, LATINA NOTICIAS MEDIODÍA, BUENAS NUEVAS MALAS NUEVAS, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, PODCASTS EN ESPAÑOL, PODCASTS INTERESANTES, HABLA SERIO, AGENTE ENCUBIERTO, PARA NO OLVIDAR, FRECUENCIA LATINA, CANAL 2.

Desde Latina Noticias

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - DOMINGO 26 DE OCTUBRE DEL 2025.

Los videojuegos me salvaron cuando no tenía dinero para el psicólogo: Phillip Chu Joy sin filtros.

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - DOMINGO 26 DE OCTUBRE DEL 2025.

BOMBEROS CONTROLAN INCENDIO EN GALERÍA.

'GENERACIÓN Z' Y 'MARCHA POR LA PAZ' EN LIMA.

¿A quiénes se les otorgó el título de 'Justo entre las naciones'?.

Ninguna agencia de viajes te va a pedir que deposites en la cuenta de un funcionario.

Chofer sin licencia atropelló y dejó sin piernas a niña de 3 años.

"Como una rifa": Extorsionan con tickets a comerciantes en Lima.

Latina: Cuenta cuentos "Yo te quiero, yo te cuento" presente en Perú Sostenible 2025.

Detenidos por amenazar policía con arreglo funerario.

Prepárate así para este Halloween.

Así se viven las noches en Tarapoto.

¿Sabes de dónde viene el manchapecho?.

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - SÁBADO 25 DE OCTUBRE DEL 2025.

Además hoy día 26 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Latina Noticias

video

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - DOMINGO 26 DE OCTUBRE DEL 2025

video

Los videojuegos me salvaron cuando no tenía dinero para el psicólogo: Phillip Chu Joy sin filtros

video

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - DOMINGO 26 DE OCTUBRE DEL 2025

video

BOMBEROS CONTROLAN INCENDIO EN GALERÍA

video

'GENERACIÓN Z' Y 'MARCHA POR LA PAZ' EN LIMA

video

¿A quiénes se les otorgó el título de 'Justo entre las naciones'?

video

Ninguna agencia de viajes te va a pedir que deposites en la cuenta de un funcionario

video

Chofer sin licencia atropelló y dejó sin piernas a niña de 3 años

video

"Como una rifa": Extorsionan con tickets a comerciantes en Lima

video

Latina: Cuenta cuentos "Yo te quiero, yo te cuento" presente en Perú Sostenible 2025

video

Detenidos por amenazar policía con arreglo funerario

video

Prepárate así para este Halloween

video

Así se viven las noches en Tarapoto

video

¿Sabes de dónde viene el manchapecho?

video

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - SÁBADO 25 DE OCTUBRE DEL 2025

Todos los videos desde Latina Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana del Desarme

Semana del Desarme

Creación del distrito de Barranco (Lima)

Creación del distrito de Barranco (Lima)

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Creación del distrito de Chaccho (Antonio Raimondi)

Creación del distrito de Chaccho (Antonio Raimondi)

Día del Veterano de Guerra y de la Pacificación Nacional

Día del Veterano de Guerra y de la Pacificación Nacional

Acuerdo de Paz entre Perú y Ecuador

Acuerdo de Paz entre Perú y Ecuador

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es domingo, 26 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

18º Lima
3.39
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo