GRABADO el 07-08-2025

Diego Chávarri se confesó en La verdad en el espejo América Espectáculos (HOY)

Diego Chávarri se confesó en La verdad en el espejo (HOY)

¿DIJO LA VERDAD?
Diego Chávarri se confesó frente al espejo y habría desmentido una de las declaraciones de Onelia Molina sobre su último encuentro con él.

AméricaEspectáculos, Rebeca Escribens, RebecaEscribens, Valeria Piazza, ValeriaPiazza, Jazmín Pinedo, JazminPinedo, Noticias espectáculos Perú

Mira los programas completos y 100 GRATIS en tvGO.
Gratis solo en Perú.

Mira en VIVO todos los programas de Espectáculos https://bit.ly/vivoamericatvgo
Mira completo América Espectáculos https://bit.ly/aeatvgo
SUSCRÍBETE (Extranjero) https://bit.ly/YTsuscripcionextranjero
Descarga la app por Android http://bit.ly/appandroidtvgo
Descarga la app por IOS http://bit.ly/appiostvgo

SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE https://bit.ly/suscripcionnoticias
ENCUENTRA TODAS LAS NOTICIAS DEL ESPECTÁCULO DE PERÚ EN YOUTUBE https://bit.ly/listaytae25

Visita nuestro sitio http://bit.ly/WEBamericanoticias

Síguenos en:
FACEBOOK América TV: http://bit.ly/fbamericatv
INSTAGRAM América TV: http://bit.ly/igamericatv
TIKTOK América TV: http://bit.ly/tkamericatv
X América TV: http://bit.ly/twamericatv

Capítulos:
00:00 Diego se confiesa.
03:38 ¿Diego desmiente a Onelia?

Acerca de América Espectáculos:
Lo último de la información del mundo del espectáculo nacional e internacional. Con las entrevistas más entretenidas y música en vivo, todo lo encontrarás aquí en América Espectáculos.

Conducido por Rebeca Escribens

Acerca de América Televisión:
América Televisión es el canal número uno de la televisión en Perú. Estamos en todas las plataformas digitales brindándoles entretenimiento e información de calidad. Contamos con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, noticieros, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en nuestra plataforma tvGO.

JuntémonosMás

Desde América Noticias

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.

DOMINGO AL DÍA Policía acusada de pertenecer a banda de robacasas shorts.

DOMINGO AL DÍA Camiones destruyen puentes en Lima shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS ¿Qué opinan de la reconciliación entre Mario y Onelia? shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Mafer Neyra se comprometió con Ernesto Cabieses shorts.

Opiniones sobre la reconciliación entre Onelia Molina y Mario Irivarren América Espectáculos (HOY).

Onelia Molina confirmó su reconciliación con Mario Irivarren América Espectáculos (HOY).

AMÉRICA NOTICIAS Dina Boluarte reafirma soberanía sobre isla Chinería shorts.

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS La Tigresa del Oriente hace su debut como DJ shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Diego Chávarri se confesó en el espejo de EEG shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Prometemos no volver a olvidarnos de su café shorts.

La Tigresa del Oriente incursionó como DJ América Espectáculos (HOY).

Diego Chávarri se confesó en La verdad en el espejo América Espectáculos (HOY).

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.

Además hoy día 10 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

América Noticias

video

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts

video

DOMINGO AL DÍA Policía acusada de pertenecer a banda de robacasas shorts

video

DOMINGO AL DÍA Camiones destruyen puentes en Lima shorts

video

AMÉRICA ESPECTÁCULOS ¿Qué opinan de la reconciliación entre Mario y Onelia? shorts

video

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Mafer Neyra se comprometió con Ernesto Cabieses shorts

video

Opiniones sobre la reconciliación entre Onelia Molina y Mario Irivarren América Espectáculos (HOY)

video

Onelia Molina confirmó su reconciliación con Mario Irivarren América Espectáculos (HOY)

video

AMÉRICA NOTICIAS Dina Boluarte reafirma soberanía sobre isla Chinería shorts

video

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts

video

AMÉRICA ESPECTÁCULOS La Tigresa del Oriente hace su debut como DJ shorts

video

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Diego Chávarri se confesó en el espejo de EEG shorts

video

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Prometemos no volver a olvidarnos de su café shorts

video

La Tigresa del Oriente incursionó como DJ América Espectáculos (HOY)

video

Diego Chávarri se confesó en La verdad en el espejo América Espectáculos (HOY)

video

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts

Todos los videos desde América Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento del poeta peruano Mariano Melgar

Nacimiento del poeta peruano Mariano Melgar

Fallecimiento del cineasta Armando Robles Godoy

Fallecimiento del cineasta Armando Robles Godoy

Día Mundial del León

Día Mundial del León

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Festival Ecoturismo de Aventura Por la ruta de los Quinistacas - Omate

Festival Ecoturismo de Aventura Por la ruta de los Quinistacas - Omate

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es domingo, 10 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.54
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo