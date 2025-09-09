GRABADO el 10-09-2025

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Christian Yaipén se emocionó al ver a su hijo en pantalla shorts

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Christian Yaipén se emocionó al ver a su hijo en pantalla shorts



AméricaTelevisión AméricaTV AméricaEspectáculos AE RebecaEscribens ValeriaPiazza



Mira los programas completos y 100 GRATIS en tvGO.

Gratis solo en Perú.



Mira en VIVO - Gratis solo Perú - América tvGO https://bit.ly/vivoamericatvgo

SUSCRÍBETE (Extranjero) https://bit.ly/YTsuscripcionextranjero

Descarga la app por Android http://bit.ly/appandroidtvgo

Descarga la app por IOS http://bit.ly/appiostvgo



SUSCRÍBETE https://bit.ly/suscripcionnoticias

ENCUENTRA TODAS LAS NOTICIAS DEL ESPECTÁCULO DE PERÚ EN YOUTUBE https://bit.ly/listaytae25



Síguenos en:

FACEBOOK América: http://bit.ly/fbamericatv

INSTAGRAM América: http://bit.ly/igamericatv

TIKTOK América: http://bit.ly/tkamericatv

X América: http://bit.ly/twamericatv

FACEBOOK América tvGO: http://bit.ly/fbamericatvgo

X América tvGO: http://bit.ly/twamericatvgo



Visita nuestro sitio WEB https://bit.ly/Webespectaculos



Acerca de América Espectáculos:

Lo último de la información del mundo del espectáculo nacional e internacional. Con las entrevistas más entretenidas y música en vivo, todo lo encontrarás aquí en América Espectáculos.



Conducido por Rebeca Escribens



JuntémonosMás

Desde América Noticias

EDICIÓN MEDIODÍA Luna Gálvez respalda el retiro de fondos de las AFP shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Christian Yaipén se emocionó al ver a su hijo en pantalla shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS ¿Quiénes son los villanos de la nueva temporada? shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Los nuevos rostros de "Luz de Luna 4" shorts.

¿Quiénes son los villanos de Luz de Luna 4? América Espectáculos (HOY).

Christian Yaipén se emocionó por el debut de su hijo en Luz de Luna 4 América Espectáculos (HOY).

Así fue el gran estreno de Luz de Luna 4: La Despedida América Espectáculos (HOY).

9 de septiembre de 2025.

Línea 73 suspende servicio por amenazas recibidas Edición Mediodía Noticias Perú.

López Aliaga busca apoyo para activar tren Lima-Chosica Edición Mediodía Noticias Perú.

Por negarse a pagar cupos extorsivos Domingo al Día Perú.

José Luna Gálvez respalda el octavo retiro de fondos AFP Edición Mediodía Noticias Perú.

El Monstruo ataca a Son del Duke Domingo al Día Perú.

Investigan licitaciones en gestión del alcalde de Ate Edición Mediodía Noticias Perú.

El Monstruo operaba con red de hackers Domingo al Día Perú.

Además hoy día 11 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS América Noticias

Todos los videos desde América Noticias en Youtube.