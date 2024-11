Fossati reflejó su molestia con respecto a las dos situaciones que manchan el fútbol peruano: la detención de Agustín Lozano y el cambio a última hora del estadio para el partido de Perú vs Chile, que se jugará en el Monumental. Sin embargo, mencionó que ahora tienen que concentrarse en los jugadores, que no hay excusa y que planean dar el máximo y un poco más en la cancha.



¡Descubre más noticias y mantente actualizado con nosotros!



📰 https://depor.com/



¡Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido!



📘 Facebook: https://bit.ly/494GskH

📸 Instagram: https://bit.ly/3x9fYB2

🎵 TikTok: https://bit.ly/3esOl7t



¡Únete a nuestra comunidad y no te pierdas ni un detalle!

Noticias adicionales en Diario Depor

¡OBLITAS se PRONUNCIA sobre el ARRESTO de Agustín LOZANO!

¿FRANCO COLAPINTO correrá F1 la próxima temporada? ¿Qué pasará con el argentino? | Depor

CASO "LOS GALÁCTICOS": AGUSTÍN LOZANO fue DETENIDO junto a miembros de FPF por la FISCALÍA | Depor

“Conseguir el bicampeonato será difícil”: Marina Scherer se confiesa previo a la Noche Blanquiazul

¿MBAPPÉ repetirá el FRACASO de otros 'GALÁCTICOS'? ¿Qué le pasa a MBAPPÉ? | Depor

UNIVERSITARIO luego de su BICAMPEONATO: ¿Se va FLORES? ¿Vuelve RUIDIAZ? | Depor

FABIÁN BUSTOS: "En el 25º aniversario del MONUMENTAL buscaremos el TRI de UNIVERSITARIO" | Depor

Jorge FOSSATI expresó su MOLESTIA por el CAMBIO de ESTADIO para enfrentar a CHILE

REACCIONES de la PRENSA ESPAÑOLA tras ESTRELLA ROJA 2-5 BARCELONA | Depor

Agustín Lozano fue detenido por PRESUNTOS DELITOS de CORRUPCIÓN | Depor

OBLITAS sobre LOZANO: "La FPF está HERIDA pero debemos pensar en el PERÚ vs CHILE" | Depor

Así entrena PAOLO GUERRERO con la SELECCIÓN PERUANA antes del PERÚ vs CHILE | Depor

OBLITAS INDIGNADO: "El PERÚ vs CHILE se jugará en el MONUMENTAL porque no hay garantías" | Depor

ARAUJO CONFÍA EN LA 'BICOLOR': Así fue el tercer día de ENTRENAMIENTO de PERÚ | Depor

¿CRISIS EN EL REAL MADRID? REACCIONES de PRENSA e HINCHAS tras BATACAZO en el BERNABÉU | Depor

Además hoy día 09 de Noviembre en el calendario del Perú.

Más videos de Diario Depor

Todos los videos desde el canal Diario Depor en Youtube.