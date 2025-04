GRABADO el 02-04-2025

ALIANZA LIMA VS. LIBERTAD EN VIVO COPA LIBERTADORES 2025 Stream Depor

Alianza Lima inicia su participación en la CopaLibertadores 2025 enfrentando al Club Libertad de Paraguay en el estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, en Lima. Este encuentro corresponde a la primera fecha del Grupo D del torneo continental. Los dirigidos por Néstor Gorosito buscan comenzar con buen pie tras una histórica clasificación desde la fase 1, donde eliminaron a equipos como Nacional (P) y Boca Juniors. Por su parte, Libertad llega invicto en su liga local, liderando la tabla de posiciones con 8 victorias y 3 empates en 11 encuentros. Se espera un partido emocionante, donde ambos equipos buscarán sumar sus primeros puntos en el grupo.



¡No te pierdas este gran duelo y acompáñanos en la transmisión en vivo!



AlianzaLima AlianzaLimaENVIVO CopaLibertadores2025



¡Descubre más noticias y mantente actualizado con nosotros!



https://depor.com/



¡Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido!



Facebook: https://bit.ly/494GskH

Instagram: https://bit.ly/3x9fYB2

TikTok: https://bit.ly/3esOl7t



¡Únete a nuestra comunidad y no te pierdas ni un detalle!



Alianza Lima

Club Libertad

Copa Libertadores 2025

Estadio Alejandro Villanueva

Néstor Gorosito

Hernán Barcos

Carlos Zambrano

Fase de grupos Libertadores

Fútbol peruano

Fútbol paraguayo

Partido en vivo

Transmisión en directo

Alineaciones Alianza Lima vs Libertad

Historial Alianza Lima vs Libertad

Resultados Copa Libertadores

Noticias deportivas

Eliminación de Boca Juniors

Debut Alianza Lima Libertadores

Libertad invicto

Fixture Copa Libertadores 2025

Alianza vs Libertad EN VIVO

Alianza Lima vs. Libertad EN VIVO HOY

Alianza Lima vs. Libertad partido completo

Alianza Lima vs. Libertad EN VIVO 2025

Alianza Lima vs. Libertad EN VIVO RESUMEN

Alianza Lima vs. Libertad EN VIVO

Alianza Lima vs. Libertad EN VIVO COMPLETO

Alianza Lima vs. Libertad EN VIVO GRATIS

Alianza Lima vs. Libertad EN VIVO ONLINE

Alianza Lima vs. Libertad reacción

Alianza Lima vs. Libertad reacciones en vivo

Alianza Lima vs. Libertad resumen

Alianza Lima vs. Libertad hoy

Alianza Lima vs. Libertad GOLES

Alianza Lima vs. Libertad Estadio Alejandro Villanueva

Resumen de Alianza Lima vs. Libertad

Partido completo Alianza Lima vs. Libertad

Resumen completo Alianza Lima vs. Libertad

Alianza Lima vs. Libertad ESPN

Alianza Lima vs. Libertad ESPN 7

Alianza Lima vs. Libertad DISNEY Plus

Alianza Lima vs Libertad Telefé

Alianza Lima vs Libertad Fútbol Libre TV

Alianza Lima vs. Libertad Secta Deportiva

Alianza Lima vs Libertad A Presión

Alianza Lima vs. Libertad Copa Libertadores

Alianza Lima vs. Libertad Copa Libertadores en vivo

Alianza Lima vs. Libertad Copa Libertadores 2025

Alianza Lima vs. Libertad 2025

Desde Diario Depor

¡LÁRGATE CHURÍN! REACCIONES de HINCHAS de la U tras UNIVERSITARIO 0-1 RIVER PLATE Reacción DEPOR.

"SIEMPRE VOY A DAR TODO DE MI": CÉSAR INGA TRAS UNIVERSITARIO 0-1 RIVER PLATE Depor.

"DEBEMOS CORREGIR ERRORES": EDISON FLORES TRAS UNIVERSITARIO 0-1 RIVER PLATE Depor.

El equipo de BUSTOS mejoró en el segundo tiempo en el UNIVERSITARIO 0-1 RIVER PLATE Depor.

¿Qué lecciones deja el UNIVERSITARIO 0-1 RIVER PLATE? Depor.

UNIVERSITARIO VS. RIVER PLATE EN VIVO COPA LIBERTADORES 2025 Stream Depor.

ROQUE SANTA CRUZ tras el ALIANZA LIMA 0-1 LIBERTAD Depor.

ALIANZA LIMA VS. LIBERTAD EN VIVO COPA LIBERTADORES 2025 Stream Depor.

REACCIONES DE HINCHAS DE ALIANZA LIMA TRAS ALIANZA LIMA 0-1 LIBERTAD Depor.

PAOLO GUERRERO tras ALIANZA LIMA 0-1 LIBERTAD: "Nos ganaron con muy poco" Depor.

¡ALIANZA LIMA NO DIO LA TALLA! ALIANZA LIMA 0-1 LIBERTAD Depor.

Además hoy día 03 de Abril en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Depor

Todos los videos desde el canal Diario Depor en Youtube.