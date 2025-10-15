GRABADO el 15-10-2025

Crisis en Ecuador: las claves del conflicto que golpea al gobierno de Daniel Noboa El Comercio

Ecuador atraviesa una de sus peores crisis en décadas.

En menos de un mes, el país ha vivido protestas nacionales, un ataque al presidente Daniel Noboa, masacres carcelarias y un coche bomba en Guayaquil, hechos que reflejan una ola de violencia política y criminal sin precedentes.



Todo comenzó con el paro nacional convocado por la Conaie en rechazo al alza del diésel y al referéndum sobre una nueva Constitución.

Las manifestaciones derivaron en enfrentamientos con las fuerzas armadas y un estado de excepción en 10 provincias.



Pocos días después, la caravana presidencial fue atacada en la provincia de Cañar, lo que el gobierno calificó como un intento de desestabilización.



Pero el punto más grave llegó con el atentado en Guayaquil, donde un coche bomba explotó frente al Mall del Sol, dejando un muerto y más de 20 heridos.

El gobierno responsabiliza al grupo criminal Los Lobos, mientras analistas advierten que el crimen organizado ha decidido desafiar directamente al Estado.



Ecuador enfrenta una tormenta perfecta: protestas sociales, crisis económica y crimen organizado, señalan expertos.



El ataque, además, ocurrió en una zona vinculada a empresas del Grupo Nobis, de la familia del presidente, lo que sugiere un posible mensaje político o de intimidación directa.



Con más de 4.600 homicidios en lo que va del año y cárceles dominadas por bandas, Ecuador vive una guerra interna no declarada.

El presidente Daniel Noboa enfrenta el reto de mantener el orden sin caer en la represión y recuperar la confianza de una ciudadanía al borde del miedo.



Ecuador DanielNoboa Guayaquil CocheBomba CrisisEcuador Conaie LosLobos ProtestasEcuador CrimenOrganizado ViolenciaEcuador NoticiasInternacionales Latinoamérica



