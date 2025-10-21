Karol G se lució en la portada de Vogue México América Espectáculos (HOY)
Karol G se lució en la portada de Vogue México (HOY)
¡LATINA FOREVA!
Karol G sorprendió con su increíble sesión fotográfica para Vogue México. Además, brindó una entrevista exclusiva donde mencionó: Tengo muy claro que quiero ser una artista de trascendencia.
AméricaEspectáculos
Capítulos:
00:00 Karol G se lució en la portada de Vogue México
00:30 Karol: ser una artista de trascendencia
