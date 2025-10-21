GRABADO el 21-10-2025

Vecinos exigen reparar vía dañada en la Av. Brasil Primera Edición Noticias Perú

Conductores y vecinos de Magdalena denuncian el mal estado de la vía auxiliar en el bypass de la Av. Brasil, donde un tramo sin asfalto y con baches ha causado serios daños a los vehículos. La situación persiste desde hace semanas sin respuesta por parte de la Municipalidad de Lima, responsable del mantenimiento de esta vía metropolitana.

Además hoy día 22 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Internacional de la Medicina Natural

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día Mundial de la Tartamudez

Creación del Diario Oficial El Peruano

Gracias por tu visita. Hoy es miércoles, 22 de octubre de 2025

17º Lima
