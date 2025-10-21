Vecinos exigen reparar vía dañada en la Av. Brasil Primera Edición Noticias Perú
Conductores y vecinos de Magdalena denuncian el mal estado de la vía auxiliar en el bypass de la Av. Brasil, donde un tramo sin asfalto y con baches ha causado serios daños a los vehículos. La situación persiste desde hace semanas sin respuesta por parte de la Municipalidad de Lima, responsable del mantenimiento de esta vía metropolitana.
