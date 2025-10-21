Tribunal Constitucional deja sin efecto investigación contra Keiko Fujimori en caso Cócteles
El Tribunal Constitucional declaró nula y sin efecto las investigaciones contra Keiko Fujimori en el caso Cócteles. La lideresa de Fuerza Popular afirmó que el máximo intérprete de la Constitución reconoció excesos de la justicia durante más de 10 años.
¡Suscríbete para más contenido exclusivo!
Sintonízanos en:
- Televisión Digital Terrestre (TDT): C7.3
- Movistar TV: C31 SD / 731 HD
- Claro TV: C14 SD / 514 HD
- Best Cable: C92
- Star Globalcom: C12"
En TVPerú Noticias, el canal de todos los peruanos, te damos información actualizada sobre Perú, Latinoamérica y el mundo, incluyendo noticias nacionales, deportivas, culturales, económicas, tecnológicas y cobertura de actividades oficiales del presidente José Jerí, el presidente del Consejo de Ministros y demás ministerios. Transmitimos programas en vivo a través de streaming y somos el canal informativo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). TVPerúNoticias
Síguenos aquí: https://www.youtube.com/tvperunoticias
¡Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte siempre informado! Estar informados NosUne.
Sitio Web https://www.tvperu.gob.pe/noticias
Facebook https://www.facebook.com/noticias.tvperu
Twitter https://twitter.com/noticiastvperu
Instagram https://www.instagram.com/tvperunoticias/
Tiktok https://www.tiktok.com/tvperu.noticias
TVPerú Noticias, canal 7.3, fue lanzado el 3 de noviembre de 2013 a través de la televisión digital terrestre (TDT), como parte del múltiplex de TV Perú. Ofrecemos noticiarios locales, nacionales y mundiales, siendo el canal de televisión abierta peruano dedicado exclusivamente a las noticias.
NOTICIAS, PERÚ, INFORMACIÓN, CANAL 7, TVPERÚ NOTICIAS, TVPERU, NOTICIAS, NOTICIAS HOY, NOTICIAS PERÚ HOY, NOTICIAS PERÚ, NOTICIAS PERÚ, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS EN EL EXTRANJERO, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, NOTICIAS MATINAL, ALIADOS POR LA SEGURIDAD, NOTICIAS AHORA, NOTICIAS MAÑANA, NOTICIAS TARDE, NOTICIAS NOCHE, DEPORTE EXPRESS, GEOMUNDO, FUTBOL, EN PARED, DIÁLOGO ABIERTO, TODO FÚTBOL, AL CIERRE, PRESIDENTE JOSÉ JERÍ, POLÍTICA, PERÚ, PERUANOS, NOTICIAS DE PERÚ, INFORMACIÓN PERÚ, CONGRESO PERUANO, INSEGURIDAD PERÚ, ÚLTIMAS NOTICIAS, NOTICIAS DE HOY, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS EN VIVO PERÚ, PREMIER, CONSEJO DE MINISTROS, CORREDOR MORADO, LLUVIAS EN PERÚ, LLUVIAS TORRENCIALES, LLUVIAS TORRENCIALES EN PERÚ, SUSPENDEN CORREDOR MORADO, JNJ, JNJ INFORME, CONGRESO JNJ, LIGA 1, MIGUEL GRAU SEMINARIO, COMBATE ANGAMOS, COMBATE DE ANGAMOS
Desde TVPerú Noticias
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, martes 21 de octubre del 2025.
Piura: Policía captura a presunto sicario de Los Sanguinarios del Tren de Aragua en Paita.
Cercado de Lima: incendio cerca al hospital Mogrovejo afecta a siete viviendas.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias ahora, martes 21 de octubre del 2025.
Ministerio del Interior anuncia implementación del Plan Celador en Lima y Callao.
Ministerio de Cultura coordinará protección de artistas víctimas de extorsión.
Presidente José Jerí participa en juramentación de Renzo Reggiardo como alcalde de Lima.
TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del martes 21 de octubre del 2025.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, martes 21 de octubre del 2025.
Qué hacer ante un inquilino moroso: tus derechos y pasos legales.
Tribunal Constitucional deja sin efecto investigación contra Keiko Fujimori en caso Cócteles.
El asesino de John Lennon admitió el verdadero motivo por el que mató al músico.
Desde hoy los afiliados a las AFP podrán solicitar el retiro de sus fondos por hasta 21 400 soles.
Caen policías y civiles ligados a extorsión, asaltos y sicariato en la selva peruana.
TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy martes 21 de octubre del 2025.
Además hoy día 21 de Octubre en el calendario del Perú.
TVPerú Noticias
Todos los videos desde TVPerú Noticias en Youtube.