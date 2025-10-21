GRABADO el 21-10-2025

Presidente José Jerí participa en juramentación de Renzo Reggiardo como alcalde de Lima

El presidente de la república, José Enrique Jerí Oré, participó en la ceremonia de juramentación de Renzo Reggiardo como alcalde metropolitano de Lima. Dicho evento se desarrolló en el Teatro Municipal de Lima, a donde asistieron diversas autoridades municipales y regidores de la capital.



Como se recuerda, Reggiardo reemplaza en el cargo a Rafael López Aliaga, quien dejó el cargo para postular a la presidencia. La juramentación se llevó a cabo con la finalidad de que pueda completar el periodo como burgomaestre de Lima.



Sitio Web https://www.tvperu.gob.pe/noticias

Facebook https://www.facebook.com/noticias.tvperu

Twitter https://twitter.com/noticiastvperu

Instagram https://www.instagram.com/tvperunoticias/

Desde TVPerú Noticias

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, martes 21 de octubre del 2025.

Piura: Policía captura a presunto sicario de Los Sanguinarios del Tren de Aragua en Paita.

Cercado de Lima: incendio cerca al hospital Mogrovejo afecta a siete viviendas.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias ahora, martes 21 de octubre del 2025.

Ministerio del Interior anuncia implementación del Plan Celador en Lima y Callao.

Ministerio de Cultura coordinará protección de artistas víctimas de extorsión.

Presidente José Jerí participa en juramentación de Renzo Reggiardo como alcalde de Lima.

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del martes 21 de octubre del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, martes 21 de octubre del 2025.

Qué hacer ante un inquilino moroso: tus derechos y pasos legales.

Tribunal Constitucional deja sin efecto investigación contra Keiko Fujimori en caso Cócteles.

El asesino de John Lennon admitió el verdadero motivo por el que mató al músico.

Desde hoy los afiliados a las AFP podrán solicitar el retiro de sus fondos por hasta 21 400 soles.

Caen policías y civiles ligados a extorsión, asaltos y sicariato en la selva peruana.

TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy martes 21 de octubre del 2025.

Además hoy día 21 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS TVPerú Noticias

Todos los videos desde TVPerú Noticias en Youtube.