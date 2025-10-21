GRABADO el 21-10-2025

Presidente José Jerí participa en juramentación de Renzo Reggiardo como alcalde de Lima

El presidente de la república, José Enrique Jerí Oré, participó en la ceremonia de juramentación de Renzo Reggiardo como alcalde metropolitano de Lima. Dicho evento se desarrolló en el Teatro Municipal de Lima, a donde asistieron diversas autoridades municipales y regidores de la capital.

Como se recuerda, Reggiardo reemplaza en el cargo a Rafael López Aliaga, quien dejó el cargo para postular a la presidencia. La juramentación se llevó a cabo con la finalidad de que pueda completar el periodo como burgomaestre de Lima.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana de la Inclusión Social

Semana de la Inclusión Social

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Don José de San Martín establece la primera bandera del Perú

Don José de San Martín establece la primera bandera del Perú

Creación de la provincia de Ambo (Huánuco)

Creación de la provincia de Ambo (Huánuco)

Creación del distrito de Yaután (Casma)

Creación del distrito de Yaután (Casma)

Día del Maestro Archivero Peruano

Día del Maestro Archivero Peruano

