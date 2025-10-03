GRABADO el 03-10-2025

POLÉMICA estatua de TRUMP y EPSTEIN frente a la CASA BLANCA NewsLR

Una extraña estatua frente a la Casa Blanca ha vuelto a encender la polémica en Estados Unidos. La obra muestra a Donald Trump y Jeffrey Epstein en una escena de amistad que muchos consideran provocadora e incluso ofensiva.



El colectivo artístico anónimo The Secret Handshake instaló la escultura titulada Mejores Amigos para Siempre, donde se ve al expresidente Trump y al magnate Epstein tomados de la mano en señal de camaradería. No es la primera vez que aparece: en septiembre fue retirada por el Servicio de Parques Nacionales, pero ahora regresó con una placa irónica que ha generado aún más controversia.



El trasfondo es explosivo: Jeffrey Epstein, acusado de explotación sexual, murió en prisión en 2019, pero su nombre sigue ligado a las élites de poder y a la figura de Trump. Esta relación, real o simbólica, continúa despertando sospechas, teorías y debates sobre la política estadounidense.



¿Qué opinas de esta estatua? ¿Es arte, sátira política o un recordatorio incómodo de una amistad oscura? Déjanos tu opinión en los comentarios.



