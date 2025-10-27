GRABADO el 27-10-2025

Jorge Montoya no se rectifica tras señalar que Sendero Luminoso está en la UNMSM

Desde Exitosa Noticias

Alfonso Medrano: "El empresariado gasta una gran cantidad de dinero en seguridad".

EXITOSA DEPORTES LA CAMPAÑA DEL TRICAMPEÓN - LA 'U' DOMINA LA LIGA 1 - 27/10/25.

Jefe del Comando Unificado de Pataz falleció tras accidente dentro de helicóptero.

Jefe del Comando Unificado de Pataz falleció tras accidente dentro de helicóptero.

Carlos Zeballos responsabiliza a políticos por uso de pirotécnicos en marchas.

Universitario de Deportes llegó a Lima tras conseguir el Tricampeonato: "¡Vamos por el Tetra!".

Préstamos "gota a gota" ya moviliza más de S/4 mil millones en el país: "Lo advertimos hace años".

Tricampeonato de Universitario: "Este año la 'U' no tuvo rival", asegura Carlos Panez.

Dra. Dayana Cerpa explica cómo reducir el riesgo cardiovascular con hábitos saludables.

Nutricionista Judith Soto brinda recomendaciones para un consumo saludable en Halloween.

Extorsionadores dinamitan casa del hermano del gobernador regional de Tumbes: Le exigen S/10 mil.

Jorge Montoya no se rectifica tras señalar que Sendero Luminoso está en la UNMSM.

Jorge Montoya no se rectifica tras señalar que Sendero Luminoso está en la UNMSM.

Sunat: Edward Tovar podría dejar el cargo de superintendente.

Incautan armamento valorizado en más de S/250 mil en búnker de la banda criminal 'El Jorobado'.

Además hoy día 27 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Exitosa Noticias

video

Alfonso Medrano: "El empresariado gasta una gran cantidad de dinero en seguridad"

video

EXITOSA DEPORTES LA CAMPAÑA DEL TRICAMPEÓN - LA 'U' DOMINA LA LIGA 1 - 27/10/25

video

Jefe del Comando Unificado de Pataz falleció tras accidente dentro de helicóptero

video

Jefe del Comando Unificado de Pataz falleció tras accidente dentro de helicóptero

video

Carlos Zeballos responsabiliza a políticos por uso de pirotécnicos en marchas

video

Universitario de Deportes llegó a Lima tras conseguir el Tricampeonato: "¡Vamos por el Tetra!"

video

Préstamos "gota a gota" ya moviliza más de S/4 mil millones en el país: "Lo advertimos hace años"

video

Tricampeonato de Universitario: "Este año la 'U' no tuvo rival", asegura Carlos Panez

video

Dra. Dayana Cerpa explica cómo reducir el riesgo cardiovascular con hábitos saludables

video

Nutricionista Judith Soto brinda recomendaciones para un consumo saludable en Halloween

video

Extorsionadores dinamitan casa del hermano del gobernador regional de Tumbes: Le exigen S/10 mil

video

Jorge Montoya no se rectifica tras señalar que Sendero Luminoso está en la UNMSM

video

Jorge Montoya no se rectifica tras señalar que Sendero Luminoso está en la UNMSM

video

Sunat: Edward Tovar podría dejar el cargo de superintendente

video

Incautan armamento valorizado en más de S/250 mil en búnker de la banda criminal 'El Jorobado'

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana del Desarme

Semana del Desarme

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Nacimiento del poeta Martín Adán

Nacimiento del poeta Martín Adán

Inicio de investigaciones en Ciudadela Caral

Inicio de investigaciones en Ciudadela Caral

Día de la Educación Secundaria

Día de la Educación Secundaria

Día Mundial de la Terapia Ocupacional

Día Mundial de la Terapia Ocupacional

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es lunes, 27 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

19º Lima
3.39
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo