GRABADO el 29-10-2025

Restricciones para presos y sanciones para trabajadores de penales: nuevas normas en las cárceles

En entrevista con Exitosa, el exviceministro de Justicia y exjefe del INPE, Germán Small Arana, se refirió a las nuevas restricciones para presos y sanciones para trabajadores de penales, asegurando que estas medidas hacen valer el principio de autoridad en los regímenes penitenciarios.



Noticias del Perú y actualidad, política.



Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:



Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias

Instagram https://www.instagram.com/exitosape/

TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias

X (Twitter) https://x.com/exitosape

Web http://exitosanoticias.pe/

WhatsApp: 940 800 800



Exitosa Perú

"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"

http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube

¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!



Corporación Universal



ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú

Desde Exitosa Noticias

COPA LIBERTADORES EN VIVO RACING VS FLAMENGO SEMIFINALES VUELTA.

EXITOSA DEPORTES con GONZALO NÚÑEZ, ÓSCAR PAZ, JEAN RODRÍGUEZ Y CARLOS PANEZ - 29/10/25.

EXITOSA DEPORTES con GONZALO NÚÑEZ, ÓSCAR PAZ, JEAN RODRÍGUEZ Y CARLOS PANEZ - 29/10/25.

La 'U' va por el TETRA: ¿Qué cambios habrán en el TRICAMPEÓN peruano para la temporada 2026?.

Crisis en Sporting Cristal: ¿'Canchita' y Yotún deberían dar un paso al costado?.

Crisis en Sporting Cristal: ¿'Canchita' y Yotún deberían dar un paso al costado?.

Chiclayo: Llegan los restos de conductor asesinado en el Callao.

Exitosa y corporación piscis premian tu sintonia con un delicioso ceviche guerrero.

Realizan operativo de migraciones en Independencia: Más de 150 personas intervenidas.

Javier Echevarría presenta la última temporada de su espectáculo Amor y Dolor en Lima.

Psicólogo Walter Dávila explica en Exitosa cómo fortalecer la autoestima desde la infancia.

Puente Piedra: Controlan incendio registrado en pabellón de la Escuela de Suboficiales de la PNP.

Halloween para mascotas: especialista advierte qué tener en cuenta antes de elegir un disfraz.

Restricciones para presos y sanciones para trabajadores de penales: nuevas normas en las cárceles.

Cabecilla del Tren de Aragua arribó a Tacna y fue trasladada al Complejo Fronterizo de Chacalluta.

Además hoy día 30 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Exitosa Noticias

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.