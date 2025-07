GRABADO el 24-07-2025

'Los sanos de la selva central' exigían 150 mil soles para liberar a universitario

Un joven universitario de 18 años que se encontraba de visita en la finca de su familia, fue secuestrado por presuntos integrantes de la banda criminal Los Sanos de la Selva Central en Junín. El video donde el muchacho suplica por su vida diciendo no me dejen morir fue clave para evidenciar la crueldad del caso.



Según relató el propio Edwin a Panamericana, los delincuentes cuatro sujetos armados con pasamontañas irrumpieron violentamente en la propiedad mientras la familia desayunaba. Lo golpearon, lo interrogaron sobre el dueño de la finca cafetalera y finalmente lo trasladaron vendado hasta una zona remota de la selva, donde lo dejaron esposado a un árbol.



Pedían medio millón, luego bajaron a 150 mil soles. Nos amenazaron con matarnos si avisábamos a la policía. Me apuntaron, me grabaron y obligaron a mi mamá a buscar el dinero, relató el joven aún conmovido.



Rescate en tiempo récord



Gracias a la rápida denuncia del tío del joven y la acción de las fuerzas del orden, Edwin fue rescatado en cuestión de horas. Personal de la Policía Nacional logró ubicar el punto exacto donde se encontraba, enfrentó a los secuestradores en medio de la selva y capturó a dos de ellos. Otros dos lograron huir.



Cuando llegó la policía hubo balacera. Edwin estaba esposado y con la cabeza cubierta. Gracias a Dios, está vivo. Es un milagro, contó su tío visiblemente emocionado.



Un pueblo que aún teme



La madre del joven también narró entre lágrimas que fue amenazada para no acudir a la policía. Nos tomaron fotos a todos. Si avisábamos, nos mataban, expresó.



Pese al rescate, la familia teme por su seguridad. Los criminales conocen sus rostros, sus movimientos y aún hay delincuentes prófugos. Por ello, piden a las autoridades mantener vigilancia en la zona y brindar garantías.



Los secuestradores estaban esperando a mi cuñado. Como no llegó, se llevaron a mi sobrino. Necesitamos protección, añadió un familiar.



Las autoridades han identificado a los detenidos como Fernando Martín Ponce (56) y Cirilo Antonio Lazo (57). Se investiga si la banda estaría implicada en otros actos similares en la región.

