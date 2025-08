GRABADO el 01-08-2025

Mineros informales se retiran de mesa técnica con el Gobierno y anuncian posible protestas

Tras la cuarta sesión de la mesa técnica sobre formalización minera, la Confederación Nacional de Mineros Artesanales y Pequeños Productores Mineros del Perú (Confemin) anunció su retiro del espacio de diálogo, al considerar que el Ejecutivo no ha mostrado voluntad para atender sus principales demandas.



El presidente de la Confemin, Máximo Franco Bequer, lamentó la falta de avances y criticó duramente al Ministerio de Energía y Minas. Hemos tomado la decisión de suspender nuestra participación en esta mesa, que supuestamente era para resolver. Pero está sucediendo lo contrario. Luego de varias reuniones y días, hemos perdido el tiempo. Estamos ante una mesa de sordos donde no se escucha ni se soluciona el problema, declaró.



El principal punto de conflicto es el plazo de 90 días calendario para que los mineros en proceso de formalización gestionen ante la Sucamec la autorización para la adquisición y uso de explosivos y materiales relacionados. De no ejecutarse una prórroga, los trabajadores quedarían fuera del proceso de formalización a partir del 17 de agosto.



POSIBLES ACCIONES DE PROTESTA



Frente a este escenario, Franco Bequer anunció que en las próximas horas se reunirán con sus bases para evaluar la situación y coordinar posibles acciones de protesta, en defensa de su derecho al trabajo. Lamentamos la posición del ministro de Energía y Minas. Tengo que decir, categóricamente, que no sabe nada de formalización minera, agregó.





Ingresa a http://ptv.pe/449798 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Central de Panamericana Televisión el 01/08/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 1 DE AGOSTO DEL 2025.

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 1 DE AGOSTO DEL 2025.

De agente a cabecilla criminal: el perfil de alias Timoti, expolicía investigado por extorsión.

Francisco Rivadeneyra tras captura de 'Timoti': "Todavía tiene vínculos con personal de la Dirincri".

Alias 'Timoti': expolicía fue informante de 'Jorobado' en Lima Norte.

Senamhi advierte que fuertes vientos en la costa peruana continuarán hasta el domingo 3.

¡Ricardo Gareca regresa al Perú y causa sensación en la FIL Lima 2025!.

Tormenta de arena impacta al turismo, la pesca y agricultura en varias regiones del sur.

Sandoval responde a López Aliaga: No puede ser potencia mundial quien no respeta los procedimientos.

Machu Picchu: desde hoy entra en vigencia nueva modalidad de venta presencial de boletos.

INEI inicia el Censo Nacional 2025 este mes de agosto.

Boluarte desafía a la Corte IDH, pese a haber recurrido a ella en 2022 por denuncia constitucional.

Mineros informales se retiran de mesa técnica con el Gobierno y anuncian posible protestas.

Congreso autoriza viaje de Dina Boluarte a Japón e Indonesia.

Minjus sobre retiro del Perú de la Corte IDH: "Estamos haciendo una evaluación técnica-jurídica".

Además hoy día 02 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.