GRABADO el 01-08-2025

Francisco Rivadeneyra tras captura de 'Timoti': "Todavía tiene vínculos con personal de la Dirincri"

Tras la captura en Estados Unidos de Kevin Johnson Necochea Véliz, alias 'Timoti', exsuboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) y presunto cabecilla criminal, el comandante en situación de retiro Francisco Rivadeneyra, exmiembro de la Brecc Norte, advirtió sobre serias irregularidades dentro de la institución.



En entrevista con el programa 2025 en 24 Horas, Rivadeneyra sostuvo que no se puede descartar que Timoti haya abastecido de armamento a la organización criminal liderada por alias 'El Jorobado', además de proporcionar información a bandas criminales para así evitar a la justicia.



Más grave aún, el oficial en retiro denunció que Timoti mantendría vínculos con personal activo de la Dirincri, algunos de los cuales ya habrían sido identificados, pero que continúan en funciones presuntamente por actos de corrupción que aún no han sido sancionados.



OBSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA



Asimismo, denunció que efectivos que participaron en la detención de Timoti habrían sido amenazados, y aseguró que a ellos no se les ha otorgado la debida protección. Finalmente, reveló que desde dentro de la institución policial existe "obstrucción" para dar con la captura de líderes criminales más buscados del país.

Desde 24 Horas

