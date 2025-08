GRABADO el 01-08-2025

¡Ricardo Gareca regresa al Perú y causa sensación en la FIL Lima 2025!

El exdirector técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, regresó al país y generó gran expectativa al asistir a la presentación del libro El caso Oviedo, escrito por el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Lima 2025.



A su llegada al evento, Gareca fue recibido por decenas de fanáticos, quienes no ocultaron su emoción al reencontrarse con el técnico que llevó a Perú al Mundial de Rusia 2018. El Tigre, visiblemente conmovido por el recibimiento, se tomó un momento para agradecer el cariño de la hinchada.



A toda la gente, un cariño impresionante, lo hemos sentido en cada partido que hemos disfrutado. El acompañamiento fue determinante, nunca perdieron la fe y siempre confiaron en nosotros. Quiero agradecerles a ustedes, expresó Gareca ante los aplausos del público.



SOBRE SU FUTURO PROFESIONAL



Sobre su futuro profesional y las opciones que tenía, Gareca señaló que no descarta que "no descartía nada".





