GRABADO el 27-09-2025

Cuestionamientos tras la captura de 'El Monstruo' ADNRPP ENTREVISTA

Erick Moreno, alias 'El Monstruo', fue capturado el 24 de septiembre en Paraguay. Sin embargo, surgieron cuestionamientos luego de que el criminal afirmara haber recibido información policial sobre los operativos para su captura. El exministro del Interior, Gastón Rodríguez, reconoció la labor de la PNP, pero señaló que, aunque la acusación "no encaja", debe ser investigada.



