GRABADO el 18-10-2025

Muerte de Eduardo Ruiz tras protestas: lo que debe investigarse, según Nakazaki ADNRPP ENTREVISTA

El abogado penalista César Nakazaki destacó la importancia del proceso de investigación en el caso de la muerte de Eduardo Ruiz, ocurrida tras las manifestaciones del 15 de octubre. Señaló que es fundamental revisar el plan de operaciones aplicado por la PNP y determinar si se autorizó el uso de armas. Además, indicó que se deberá identificar la cadena de mando para establecer quiénes ejecutaron las órdenes.



