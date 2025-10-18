GRABADO el 18-10-2025

Muerte de Eduardo Ruiz tras protestas: lo que debe investigarse, según Nakazaki ADNRPP ENTREVISTA

El abogado penalista César Nakazaki destacó la importancia del proceso de investigación en el caso de la muerte de Eduardo Ruiz, ocurrida tras las manifestaciones del 15 de octubre. Señaló que es fundamental revisar el plan de operaciones aplicado por la PNP y determinar si se autorizó el uso de armas. Además, indicó que se deberá identificar la cadena de mando para establecer quiénes ejecutaron las órdenes.

Además hoy día 18 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día de los Peruanos que Residen en el Exterior

Fallecimiento de Manuel Ascensio Segura

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Día Central del Señor de los Milagros

Semana de la Inclusión Social

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

