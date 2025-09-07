Juan Sheput sobre la falta de vocación de poder de ciertos partidos y líderes políticos.
Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming).
Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.
Falso pasajero asesina a taxista: Esta es la carta que dejaron extorsionadores antes de su muerte.
Combi cae desde un puente con pasajeros: Un recién nacido quedó atrapado en el vehículo destrozado.
Asesinan con 10 balazos a la mamá de 'chata pistola': Habría heredado el ilícito negocio de su hija.
El periodista Jaime Chincha murió a los 48 años.
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - DOMINGO 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.
Una combi se despistó y cayó del puente Ricardo Palma hacia el Parque La Muralla dejando 9 heridos..
Juan Sheput sobre la falta de vocación de poder de ciertos partidos y líderes políticos..
César Ritter habla sobre su fobia social y cómo el teatro le ayudó a canalizar energías reprimidas..
César Ritter y cómo el humor lo salvó de sus miedos más profundos.
Bus de la orquesta Son del Duke atacado a balazos, agrupación suspende conciertos por seguridad..
Estibador en UCI tras brutal ataque de un grupo de barristas de Alianza Lima..
Carlo Acutis, el primer santo millennial, fue canonizado por el Papa León XIV..
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - DOMINGO 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.
Explotan su casa para amenazarlo: Habla familiar de la casa dinamitada en Trujillo.
Así son los nuevos electores que votarán por primera vez en las Elecciones 2026.
Además hoy día 07 de Setiembre en el calendario del Perú.
