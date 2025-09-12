LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - VIERNES 12 DE SETIEMBRE DEL 2025
Desde Latina Noticias
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - VIERNES 12 DE SETIEMBRE DEL 2025.
¿Quiénes son los responsables de accidente mortal en Evitamiento?.
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - VIERNES 12 DE SETIEMBRE DEL 2025.
¿Te atreves a comer así el pan con chicharrón? A puertas de que acabe el mundial de Ibai.
Ahorraba 1 sol al día para comprar telescopio: Roban dinero y laptop a joven genio en astrofísica.
Qué llevó al declive del Ejército venezolano que no podrá proteger a Maduro frente a Estados Unidos.
Valla atraviesa bus tras choque: Joven iba a estudiar y queda con pierna en peligro tras accidente.
Nuevos detalles del mortal accidente de bus: Chofer no tenía brevete y carro acumulaba papeletas.
Extorsionados y abandonados por las autoridades: La terrible extorsión que sufren buses de la 47.
Gobierno pelea con municipio y congresistas de Renovación Popular por trenes: ¿Cómo están realmente?.
Chofer sin brevete chocó con valla y 2 pasajeros murieron: ¿Cómo fue contratado por la empresa?.
Organización criminal operaba desde penal: Así cayeron 'Los indeseable del Norte Chico'.
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN CENTRAL JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025.
Balean negocio por no pagar 50 mil soles: Así operan los extorsionadores en Ate.
Condenan a Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión por intento de golpe de Estado.
Además hoy día 12 de Setiembre en el calendario del Perú.
