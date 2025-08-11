GRABADO el 11-08-2025

Trump afirma que homicidios en Washington superan a los de Lima LR

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que asumirá el control federal de la policía de Washington D.C. y desplegará a la Guardia Nacional, argumentando que la capital supera en homicidios a ciudades como Lima.
En una rueda de prensa, presentó cifras que sitúan a Washington con una tasa de 27,54 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2024, por encima de varias capitales latinoamericanas y norteamericanas.
