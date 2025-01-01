GRABADO

pbo noticias en vivo martes 21 de octubre del 2025

Desde PBO

PBO - En Vivo.

¿Vladimir Cerrón es un perseguido político?.

PBO - En Vivo.

PBO - En Vivo.

¿El presidente José Jerí es puro floro? ¿Qué opinas?.

PBO - En Vivo.

PBO - En Vivo.

PBO - En Vivo.

¿Leyes del Congreso hacen perder millones al Perú?.

PBO - En Vivo.

¿Qué opinan los ciudadanos del estado de emergencia?.

¿Jerí quiere aplicar el plan Bukele en Perú?.

PBO - En Vivo.

PBO Noticias: Jerí anuncia Estado de Emergencia- En Vivo (Miércoles 22 de octubre del 2025).

PBO - En Vivo.

Además hoy día 24 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS PBO

Todos los videos desde PBO en Youtube.