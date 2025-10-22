GRABADO el 22-10-2025

PBO Noticias: Jerí anuncia Estado de Emergencia- En Vivo (Miércoles 22 de octubre del 2025)

PBO es el primer canal multi-plataforma de Perú. Fundado en el 2016 por Phillip Butters, PBO te trae lo último en información y opiniones.

PBO en vivo: https://www.youtube.com/pbo/live

Síguenos:
Tik Tok: tiktok.com/pbodigital
Portal web: www.pbo.pe
Escúchanos por PBO radio 91.9 FM ¡La radio con fe!
Facebook: facebook.com/PBOPeru
Twitter: https://twitter.com/PBOPeru
Instagram: https://www.instagram.com/pbodigital/
Whatsapp Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Va78koB3WHTeRukqVV2W
Dailymotion: https://www.dailymotion.com/PBOPeru
Twitch: https://www.twitch.tv/pboperu


envivo pbo noticias pboenvivo news peru noticia live streaming entretenimiento phillipbutters butters

Desde PBO

PBO - En Vivo.

¿Vladimir Cerrón es un perseguido político?.

PBO - En Vivo.

PBO - En Vivo.

¿El presidente José Jerí es puro floro? ¿Qué opinas?.

PBO - En Vivo.

PBO - En Vivo.

PBO - En Vivo.

¿Leyes del Congreso hacen perder millones al Perú?.

PBO - En Vivo.

¿Qué opinan los ciudadanos del estado de emergencia?.

¿Jerí quiere aplicar el plan Bukele en Perú?.

PBO - En Vivo.

PBO Noticias: Jerí anuncia Estado de Emergencia- En Vivo (Miércoles 22 de octubre del 2025).

PBO - En Vivo.

Además hoy día 23 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

PBO

video

PBO - En Vivo

video

¿Vladimir Cerrón es un perseguido político?

video

PBO - En Vivo

video

PBO - En Vivo

video

¿El presidente José Jerí es puro floro? ¿Qué opinas?

video

PBO - En Vivo

video

PBO - En Vivo

video

PBO - En Vivo

video

¿Leyes del Congreso hacen perder millones al Perú?

video

PBO - En Vivo

video

¿Qué opinan los ciudadanos del estado de emergencia?

video

¿Jerí quiere aplicar el plan Bukele en Perú?

video

PBO - En Vivo

video

PBO Noticias: Jerí anuncia Estado de Emergencia- En Vivo (Miércoles 22 de octubre del 2025)

video

PBO - En Vivo

Todos los videos desde PBO en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento de Carlos «Caitro» Soto

Nacimiento de Carlos «Caitro» Soto

Creación del Distrito de El Mantaro (Jauja)

Creación del Distrito de El Mantaro (Jauja)

Creación del distrito de Cajamarquilla (Ocros)

Creación del distrito de Cajamarquilla (Ocros)

Día del Leonismo Peruano

Día del Leonismo Peruano

Creación del distrito de Llocllapampa (Jauja)

Creación del distrito de Llocllapampa (Jauja)

Día del Fiscalizador de la ATU

Día del Fiscalizador de la ATU

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 23 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

21º Lima
3.40
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo