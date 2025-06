GRABADO el 25-06-2025

Lo extorsionan por mensaje, dejan bomba en su casa y le queman taller: "Estoy pensando en retirarme"

Un empresario de muebles en Villa el Salvador vive una pesadilla desde hace unas semanas. Todo empezó con mensajes, pero fue escalando preocupantemente hasta llegar a incendiar su taller. Los vecinos ayudaron a que este atentado no termine en tragedia, pero el temor continúa.



