GRABADO el 18-08-2025

EXPLSIÓN en FÁBRICA de ARMS en RUSIA: 20 MURTOS y 100 HERDOS en Riazán NewsLR rusia

Tres días después de la devastadora explosión en una fábrica de armas en la región de Riazán, Rusia enfrenta un balance cada vez más dramático: 20 muertos y más de 100 heridos. La magnitud del estallido obligó a declarar un día de luto, mientras los equipos de rescate continúan trabajando entre los escombros en busca de sobrevivientes.



Las autoridades rusas descartan un ataque ucraniano y señalan que se trató de un incidente interno, posiblemente causado por la detonación accidental de un proyectil. Lo más alarmante es que esta planta, dedicada a explosivos y municiones, ya había recibido advertencias por incumplir normas de seguridad industrial.



La fiscalía investiga posible negligencia de los responsables, lo que abre un debate crucial: ¿fue un hecho aislado o refleja problemas estructurales dentro de la industria armamentista rusa?



Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete para más noticias internacionales, dale like y comparte este video para que más personas conozcan lo que está ocurriendo en el mundo.



SUSCRÍBETE http://bit.ly/4mhh3eQ

FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape

X https://twitter.com/larepublicape

INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/

TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe

WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e

LaRepública





explosión en Rusia

explosión en Riazán

fábrica de armas Rusia

tragedia en Rusia

explosión fábrica Riazán

muertos explosión Rusia

heridos explosión Rusia

Ley de AMNISTÍA es inaplicable y noticias de BARBADILLO Sin Guion con Rosa María Palacios.

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 19 de agosto de 2025 EnDirectoLR.

Madre con cáncer espera más de 500 días por medicina que le da esperanza de vida EnVivoLR.

TRUMP y ZELENSKI: todo sobre la reunión en Washington Noticias lunes 18 de agosto de 2025 LR.

CÉSAR ACUÑA: ¿Qué dijo tras supuesto beso de militante de APP en evento? EnVivoLR.

CORTE SUPREMA falla A FAVOR de JEFFERSON FARFÁN en juicio contra MAGALY MEDINA LR.

¡INDIGNANTE! César Acuña celebra a lo grande el quinceañero de sus nietas con Beele y Lunay HLR.

Agustín Lozano es reelegido como presidente de la FPF para el periodo 2025-2030 LR.

¡URGENTE! Congreso presionado para aprobar el retiro de S/21.400 de AFP HLR.

¿CEO de Xiaomi recomienda a sus clientes comprar carros de otra marca? Datec shorts.

Cámaras Captan brutal asalto a cencista embarazada en Chiclayo LR.

¡ESCÁNDALO! López Aliaga arremete contra el MEF de apropiarse de 300 millones para la MML HLR.

ISRAEL ESTALLA EN PROTESTAS: miles exigen la LIBERACIÓN DE REHENES y un ALTO AL FUEGO en GAZA LR.

EXPLSIÓN en FÁBRICA de ARMS en RUSIA: 20 MURTOS y 100 HERDOS en Riazán NewsLR rusia.

HURACÁN ERIN categoría 5 AMNAZA la COSTA ESTE de EE.UU. NewsLR huracan newyork.

Además hoy día 19 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS La República - LR+

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.