TVPerú Noticias desde la isla Chinería en Loreto I EN VIVO hoy, jueves 14 de agosto
TVPerú Noticias transmite EN VIVO desde la isla Chinería, en Loreto. Con Américo Huamán como enviado especial, este jueves 14 de agosto te contamos los últimos incidentes registrados en esta parte del país.
¡Suscríbete para más contenido exclusivo!
Sintonízanos en:
- Televisión Digital Terrestre (TDT): C7.3
- Movistar TV: C31 SD / 731 HD
- Claro TV: C14 SD / 514 HD
- Best Cable: C92
- Star Globalcom: C12"
En TVPerú Noticias, el canal de todos los peruanos, te damos información actualizada sobre Perú, Latinoamérica y el mundo, incluyendo noticias nacionales, deportivas, culturales, económicas, tecnológicas y cobertura de actividades oficiales de la presidenta Dina Boluarte, del premier Eduardo Arana y demás ministerios. Transmitimos programas en vivo a través de streaming y somos el canal informativo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). TVPerúNoticias
Síguenos aquí: https://www.youtube.com/tvperunoticias
¡Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte siempre informado! Estar informados NosUne.
Sitio Web https://www.tvperu.gob.pe/noticias
Facebook https://www.facebook.com/noticias.tvperu
Twitter https://twitter.com/noticiastvperu
Instagram https://www.instagram.com/tvperunoticias/
Tiktok https://www.tiktok.com/tvperu.noticias
TVPerú Noticias, canal 7.3, fue lanzado el 3 de noviembre de 2013 a través de la televisión digital terrestre (TDT), como parte del múltiplex de TV Perú. Ofrecemos noticiarios locales, nacionales y mundiales, siendo el canal de televisión abierta peruano dedicado exclusivamente a las noticias.
NOTICIAS, PERÚ, INFORMACIÓN, CANAL 7, TVPERÚ NOTICIAS, TVPERU, NOTICIAS, NOTICIAS HOY, NOTICIAS PERÚ HOY, NOTICIAS PERÚ, NOTICIAS PERÚ, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS EN EL EXTRANJERO, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, NOTICIAS MATINAL, ALIADOS POR LA SEGURIDAD, NOTICIAS AHORA, NOTICIAS MAÑANA, NOTICIAS TARDE, NOTICIAS NOCHE, DEPORTE EXPRESS, GEOMUNDO, FUTBOL, EN PARED, DIÁLOGO ABIERTO, TODO FÚTBOL, AL CIERRE, PRESIDENTA DINA BOLUARTE, POLÍTICA, PERÚ, PERUANOS, NOTICIAS DE PERÚ, INFORMACIÓN PERÚ, CONGRESO PERUANO, INSEGURIDAD PERÚ, ÚLTIMAS NOTICIAS, NOTICIAS DE HOY, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS EN VIVO PERÚ, PREMIER, PRIMER MINISTRO EDUARDO ARANA, CONSEJO DE MINISTROS, CORREDOR MORADO, LLUVIAS EN PERÚ, LLUVIAS TORRENCIALES, LLUVIAS TORRENCIALES EN PERÚ, SUSPENDEN CORREDOR MORADO, JNJ, JNJ INFORME, CONGRESO JNJ, LIGA 1, SANTA ROSA, GUSTAVO PETRO, DANIEL QUINTERO, SANTA ROSA
Desde TVPerú Noticias
TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del jueves 14 de agosto del 2025.
Imágenes impactantes del momento en que se desprende juego mecánico con niños dentro en Chosica.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, jueves 14 de agosto del 2025.
TVPerú Noticias desde la isla Chinería en Loreto I EN VIVO hoy, jueves 14 de agosto.
Hermano de Martín Vizcarra se pronuncia sobre la orden de prisión preventiva contra el expresidente.
Fiscalía realiza diligencias tras colocación de bandera colombiana en Santa Rosa.
Así fue el traslado y llegada del expresidente Martín Vizcarra al penal de Barbadillo.
Hoy vence detención de topógrafos colombianos intervenidos en territorio peruano.
TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy jueves 14 de agosto del 2025.
Ministro de Justicia se pronuncia tras promulgación de ley de amnistía para FF. AA. y PNP.
Congreso debatirá moción que declara persona no grata a precandidato colombiano Daniel Quintero.
MTC: el ministro César Sandoval es quien lidera la política de transportes en el país.
Martín Vizcarra pasó la noche en la carceleta del Poder Judicial tras orden de prisión preventiva.
Tragedia en Los Olivos: policía muere en medio de balacera tras persecución a delincuentes.
TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del jueves 14 de agosto del 2025.
Además hoy día 14 de Agosto en el calendario del Perú.
TVPerú Noticias
Todos los videos desde TVPerú Noticias en Youtube.